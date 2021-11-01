美贈150萬劑莫德納疫苗到 莊人祥曝規劃：第13輪趕不及
美國二度援贈台灣的莫德納疫苗，150萬劑在今（1）日下午抵台，指揮中心表示，此批莫德納疫苗在經過解凍和檢驗後，會趕不上第13輪的，因此規劃在放在第14輪，且會主要以施打第二劑為準。
編輯中心／綜合報導
2021-11-01 14:35:40
美國再度捐贈我國新冠疫苗，150萬劑莫德納在下午13:43分，由華航貨機華順利運抵桃園國際機場，將在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至2022年1月29日，將由指揮中心統籌規劃運用，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。
指揮中心發言人莊人祥表示，這批今天到貨的150萬劑莫德納疫苗，因為還需要解凍和七天檢驗後才能執行接種作業，會趕不上第13輪，因此會規劃在第14輪、11月13日以後，且主要會先以接種第一劑滿10週要打第二劑的民眾為主，未來會不會開放打第一劑或是混打，目前都還在評估。
至於BNT疫苗第二劑校園接種部分，莊人祥說，還會發放意願書進行調查。（編輯：林莞茜）
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