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3Q罷免後基進黨聲量漲　6縣市新人出頭插旗地方選舉

▲罷免案後基進黨第一位宣佈參選議員的藍士博，和陳柏惟的合照被網友kuso成男男CP。（圖／藍士博臉書，2021.11.01）
▲罷免案後基進黨第一位宣佈參選議員的藍士博，和陳柏惟的合照被網友kuso成男男CP。（圖／藍士博臉書，2021.11.01）

記者顏幸如/綜合報導

2021-11-01 14:59:23｜2021-11-01 15:05:24

陳柏惟被罷免成功後，基進黨失去唯一一席民意代表，但失之東隅收之桑榆，政治聲量衝到有史以來最高。趁著這波熱度，曾到台中協助陳柏惟的基進新聞部主任張博洋、財務長張婷婷等多人累積作戰經驗後，正式宣佈參選地方議員，從原本擅長的空戰領域轉打陸戰。

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繼台灣民意基金會上週公布最新民調，由柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，以17.6%支持率小幅度超越國民黨的16.2%，成為台灣第二大黨。輿情網站「聲量看政治」也在臉書分析台灣6大政黨2個月來聲量消長，陳柏惟罷免案結束後近一周，基進黨成長8.19%，達到16.04%，成為民進黨37.83%、國民黨31.13%之後，聲量第三大的政黨。

從高雄起家的基進黨，雖失去陳柏惟這一席立委，卻在罷免戰役能見度大增，罷免投票後8天以來，不僅湧進上千筆小額捐款，還有許多支持者有意入黨。基進黨組織部主任李雨蓁表示，基進不打算太躁進廣收黨員，入黨方式是先加入基進之友成為志工，互動一段時間、確認理念相同再評估入黨。
 

▲張婷婷、張博洋、陳子瑜秀出在高雄市參選議員的戰袍。（圖／張婷婷臉書，2021.11.01）
▲張博洋、張婷婷、陳子瑜秀出在高雄市參選議員的戰袍。（圖／張婷婷臉書，2021.11.01）
基進黨在2014基進側翼時期、2018年，分別提名5人、11人參選地方議員，但全軍覆沒，2018年參選高雄三民區敗陣的陳柏惟，前年底轉戰立委台中第二選區，在眾人錯愕中擊敗欲連任的國民黨籍立委顏寬恒，成為基進黨第一位民選公職人員。

陳柏惟當選以後，台中服務處和台北國會辦公室成為基進黨最好的「練兵場」，包括罷韓四君子之一的張博洋、桃園黨部執行長藍士博、黨部財務長張婷婷等人，都曾先後到台中幫忙、或實際參與服務處運作。2018年在高雄參選議員的李雨蓁，則以基進組織部主任身份兼任陳柏惟團隊執行長。

基進黨給外界的印象，一向較重視理念，原打算利用這一席，由年輕人在陳柏惟處「實習」，讓理念和實務充份結合，日後好開枝散葉，未料陳柏惟任期僅1年10個月，種子選手們不得不提早結業。陳柏惟遭罷免後，苦口婆心叮嚀黨內同志「紮根」重要性，並以身作則，宣佈繼續耕耘台中。

▲原規劃參選高雄鳳山區議員的李雨蓁，可望續留台中和陳柏惟併肩作戰。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.01）
▲原規劃參選高雄鳳山區議員的李雨蓁，可望續留台中和陳柏惟併肩作戰。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.01）
上月25日藍士博開第一槍，正式宣佈參選桃園市議員；26日張婷婷、張博洋、陳子瑜等三人也秀出在高雄參選的紅色戰袍。

台南李宗霖除了宣佈參選台南市東區市議員，也在臉書列出基進各縣市11位戰將，名單包括台南：劉恆溦、黄建昌。高雄：張婷婷、陳子瑜、張博洋、楊佩樺 。屏東：陳秋豪。嘉義：翁渙瑤。台中：陳柏惟、李雨蓁。桃園：藍士博。

值得注意的是，被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇，搬到高雄後將與張博洋同在三民區參選；半年前已在高雄掛出參選看板的李雨蓁，可望轉進台中，和陳柏惟併肩作戰。對於是否因罷免結果改變原本規劃，李雨蓁今僅低調表示：「我不一定會回高雄。」
 

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