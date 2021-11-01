珍奶控必吃新品！熔岩大理石蛋糕、療芋啵啵厚吐司超療癒

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擁有超美質感大理石紋路的Sugar Miss，主打大理石淋面的乳酪及千層蛋糕，還開發外帶方便的熔岩豆腐岩戚風蛋糕！小巧方形的戚風蛋糕上頭，包裹著吸睛的QQ棉花糖大理石淋面，一切下還會爆漿流出黑糖珍珠奶茶，超驚喜讓人捨不得吃下肚！
而大家都認識的早安美芝城，竟然也來參戰珍珠奶茶界。延續去年熱銷的療芋經典系列，更加入人氣黑糖蜜漬波霸，開發三款罪惡系新品，除了療芋啵啵奶茶、療芋啵啵濃鮮奶外，尤其療芋啵啵朝食厚吐司，讓你早餐就吃得到珍奶餐點的超狂創意，擄獲咀嚼控的心！
東京百貨手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉，結合美國、日本、台灣三地食材元素，全新推出「極上馥郁」系列餅乾，其中獨步首創會爆餡的「日式焙茶珍奶軟餅乾」，將最具台灣特色的「黑糖珍珠」餡料結合清甜卡士達醬，包覆在鹿耳島焙茶揉製的軟餅乾體內，一口咬下茶香與奶香的濃濃甜蜜幸福感！
亞尼克則選用北海道奶霜融入香味獨特阿薩姆紅茶，搭配黑糖珍珠麻糬，打造黑糖珍珠奶茶派，茶香混合著細膩奶霜，再加入Ｑ嫩彈滑的珍珠咀嚼口感，實現好吃不膩的珍珠奶茶風味。
IKEA近期也特別推出珍珠奶茶霜淇淋，採用斯里蘭卡產的錫蘭紅茶粉融入霜淇淋，搭配帶有焦香黑糖味的Ｑ彈珍珠，奶茶控一定要嚐嚐看，即日起至11/30期間限定販售。