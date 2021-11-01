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珍奶控必吃新品！熔岩大理石蛋糕、療芋啵啵厚吐司超療癒

▲珍奶控必吃新甜點！熔岩大理石蛋糕、療芋啵啵厚吐司。（圖／翻攝自Sugar Miss FB、Aunt Stella詩特莉、早安美芝城提供、亞尼克官網）
▲珍奶控必吃新甜點！熔岩大理石蛋糕、療芋啵啵厚吐司。（圖／翻攝自Sugar Miss FB、Aunt Stella詩特莉、早安美芝城提供、亞尼克官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-01 17:55:27

台灣人對珍珠奶茶的熱愛，讓其他飲品難以超越，創意開發超多週邊美食，甚至讓連鎖手搖飲紅到日韓甚至歐美開店，連老外都難以抵擋，成為在世界發揚光大的美食國民外交重點。現在珍奶控可要注意了！年底又有新發明的甜點挟珍珠奶茶人氣上桌，超美的熔岩大理石蛋糕、療芋啵啵厚吐司等新品，讓你從早餐就吃得到珍奶甜品。

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擁有超美質感大理石紋路的Sugar Miss，主打大理石淋面的乳酪及千層蛋糕，還開發外帶方便的熔岩豆腐岩戚風蛋糕！小巧方形的戚風蛋糕上頭，包裹著吸睛的QQ棉花糖大理石淋面，一切下還會爆漿流出黑糖珍珠奶茶，超驚喜讓人捨不得吃下肚！

▲從大理石淋面蛋糕迸出珍珠奶茶，簡直美哭。（圖／翻攝自Sugar Miss FB）
▲從大理石淋面蛋糕迸出珍珠奶茶，簡直美哭。（圖／翻攝自Sugar Miss FB）
而大家都認識的早安美芝城，竟然也來參戰珍珠奶茶界。延續去年熱銷的療芋經典系列，更加入人氣黑糖蜜漬波霸，開發三款罪惡系新品，除了療芋啵啵奶茶、療芋啵啵濃鮮奶外，尤其療芋啵啵朝食厚吐司，讓你早餐就吃得到珍奶餐點的超狂創意，擄獲咀嚼控的心！

▲三款療芋啵啵新品，早餐就開吃！（圖／早安美芝城提供）
▲三款療芋啵啵新品，早餐就開吃！（圖／早安美芝城提供）
東京百貨手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉，結合美國、日本、台灣三地食材元素，全新推出「極上馥郁」系列餅乾，其中獨步首創會爆餡的「日式焙茶珍奶軟餅乾」，將最具台灣特色的「黑糖珍珠」餡料結合清甜卡士達醬，包覆在鹿耳島焙茶揉製的軟餅乾體內，一口咬下茶香與奶香的濃濃甜蜜幸福感！

▲日式焙茶珍奶軟餅乾。（圖／Aunt Stella詩特莉提供）
▲日式焙茶珍奶軟餅乾。（圖／Aunt Stella詩特莉提供）
▲黑糖珍珠奶茶派。（圖／翻攝自亞尼克官網）
▲黑糖珍珠奶茶派。（圖／翻攝自亞尼克官網）
亞尼克則選用北海道奶霜融入香味獨特阿薩姆紅茶，搭配黑糖珍珠麻糬，打造黑糖珍珠奶茶派，茶香混合著細膩奶霜，再加入Ｑ嫩彈滑的珍珠咀嚼口感，實現好吃不膩的珍珠奶茶風味。

▲黑糖珍珠奶茶派，內餡也吃得到珍珠。（圖／翻攝自亞尼克官網）
▲黑糖珍珠奶茶派，內餡也吃得到珍珠。（圖／翻攝自亞尼克官網）
IKEA近期也特別推出珍珠奶茶霜淇淋，採用斯里蘭卡產的錫蘭紅茶粉融入霜淇淋，搭配帶有焦香黑糖味的Ｑ彈珍珠，奶茶控一定要嚐嚐看，即日起至11/30期間限定販售。

▲珍珠奶茶霜淇淋。（圖／IKEA提供）
▲珍珠奶茶霜淇淋。（圖／IKEA提供）

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