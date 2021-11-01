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議員提案掛「四個堅持」北市府、議會大門口　遭議會暫擱

▲新黨台北市議員侯漢廷日前提案在台北市政府及議會門口張貼「四個堅持」，不過該提案遭到市議會民政委員會擱置。（資料照／記者葉政勳攝）
▲新黨台北市議員侯漢廷日前提案在台北市政府及議會門口張貼「四個堅持」，不過該提案遭到市議會民政委員會擱置。（資料照／記者葉政勳攝）

記者丁上程／台北報導

2021-11-01 14:59:34

總統蔡英文在今年國慶典禮時，提出「四個堅持」說法，日前台北市長柯文哲在議會接受質詢時，被民進黨台北市議員簡舒培要求複誦，不過卻遭到「因為是廢話所以不想唸」雙方唇槍舌戰也引發軒然大波。對此新黨台北市議員侯漢廷日前就提案，要將「四個堅持」的相關內容，於總統蔡英文就任期間張貼於台北市政府與台北市議會門口，以彰顯台灣民主自由多元包容。不過由於該提案針對性太強，且揶揄成分居多，因此也遭到北市議會民政委員會擱置。

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侯漢廷日前在台北市議會提案，要求於蔡英文任內在市府和議會大門懸掛四個堅持全文，以時時刻刻提醒北市民及官員牢記，柯文哲做不到復述時十分不應該，也藉此讓市府好好反省。不過該提案送到民政委員會審議時，卻引發各方討論。

侯漢廷表示，如果市府或議會有顧慮，則至少張貼在柯文哲辦公室，或者議會議事廳也可以接受，「誰暫擱誰就是中共同路人」；不過國民黨台北市議員游淑慧則認為「誰暫擱誰就是中共同路人」根本是貼標，在議會殿堂要求柯文哲政治表態已經是威權，跟毛語錄有什麼兩樣？

民進黨台北市議員許家蓓則認為，尊重議員提案，但仍應與市政有關，應多加斟酌；議員陳慈慧也認為，此舉彷彿是回到威權復辟的時代，且和公共利益無關。最終召集人張茂楠也表示，台灣民主已經進階，每個人都有說話表示意見的權利，也不能把價值烙印在誰的辦公室或機關外牆，且在場議員均認為不宜，因此提案暫擱。

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