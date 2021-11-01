八大行業何時鬆綁？侯友宜揭露關鍵因素

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布八大行業逐步的鬆綁，台北市即將開放八大行業及討論疫苗護照案，各界也關切一水之隔的新北市，目前的規劃如何？新北市長侯友宜強調，希望能夠確保安全無虞下，才來談開放。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-01 15:17:27
侯友宜今（1）日受訪時指出，中央會擬定開放八大行業的作法，而新北市在八大行業的開放上，一定採取比較嚴格的標準，譬如員工是否要打完兩劑的疫苗，甚至消費的族群是不是也要規定要打到兩劑；希望在八大行業的開放過程中，更加謹慎、嚴謹的面對，能夠確保安全無虞下，才來談開放。
至於台北市長柯文哲拋「疫苗護照很快會上線」的看法？侯友宜認為，疫苗護照談了很久，從以前到現在並沒有反對疫苗護照，但是最重要是兩劑的疫苗覆蓋率，要達到一定的比例，達到六成或甚至更高一點，讓疫苗護照在使用上更便利，也更能夠得到更多人的支持。
侯友宜說，有些市民朋友本來就想打疫苗，只是等不到疫苗，變成他沒有辦法在日常生活得到更大的方便，對這些人來講是不公平的；因此，兩劑的群體免疫性達一定的比例後，疫苗護照是可以做的，但目前兩劑的覆蓋率未達六成，若現階段馬上要實施，恐怕還要稍微等一下。