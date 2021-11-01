美再贈150萬劑莫德納抵台 AIT：夥伴會支持彼此
美國再度捐贈台灣150萬劑莫德納疫苗，今（1）日下午1點43分運抵桃園國際機場，由衛福部長陳時中、美國在台協會台北辦事處(AIT/T)處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）到場接機。AIT表示，「夥伴會支持彼此，特別是在困難的情況之下」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-01 15:44:44｜2021-11-01 15:51:25
AIT發布新聞稿表示，由美國政府捐贈的150萬劑莫德納疫苗已經抵達台灣。在6月份的疫苗捐贈之後，此次的疫苗捐贈使得美國政府捐贈台灣的疫苗總數達400萬劑。
AIT強調，「夥伴會支持彼此，特別是在困難的情況之下。」對台灣的支持堅若磐石，不論是透過疫苗捐贈或其他方式皆然。美國與台灣在全球衛生議題上有緊密的夥伴關係，而這夥伴關係在疫情期間也更加地深化。台灣在疫情初期對美國提供關鍵性的支持，供給個人防護裝置以及其他生命救護物資。美國人民對台灣的慷慨援助仍然滿懷感激，也很驕傲能夠對如此的情誼予以回報。
AIT表示，在過去幾年以來，美國在台協會和台灣形容我們的關係是「真朋友真進展」，這次的捐贈具體證明了美台深遠及廣泛的關係是奠基於貿易與投資、安全合作、人民與人民交流，以及共享的民主價值之上。如同拜登總統所說，「民主才是全世界所有人的答案。」
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，這批新到貨莫德納疫苗預計第14輪後優先供第2劑施打，至於是否提供第1劑接種或開放混打使用，目前仍待評估中。
※【NOWnews 今日新聞
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