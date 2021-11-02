防治新招　印尼科學家養「好」蚊抗登革熱

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「世界蚊子計畫」社區幹部普萬蒂（Purwanti）表示：「我們原則上是在養『好』蚊，攜帶登革熱的蚊子會和攜帶沃爾巴克氏菌的蚊子交配，生下沃爾巴克氏菌蚊，也就是『好』蚊，這樣一來，即使牠們叮咬人類，也不會傷到人。」
2017年開始，「世界蚊子計畫」在澳洲摩納希大學（Monash University）與印尼日惹大學（ Gadjah Mada University）展開聯合研究，並陸續將實驗室培育的沃爾巴克氏菌蚊施放到印尼日惹（Yogyakarta）幾個登革熱「紅區」。
「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）6月刊登試驗結果，顯示施放沃爾巴克氏菌蚊讓紅區登革熱病例減少77%，住院率則大減86%。
2011年起參與印尼「消滅登革熱計畫」（Eliminate Dengue Program）的「世界蚊子計畫」首席研究員烏塔里尼（Adi Utarini）告訴路透社：「我們對這項技術有信心，尤其是針對埃及斑紋為最大（感染）因子的地區。」
根據世界衛生組織（WHO），最近數十年登革熱感染案例迅速攀升，全球約半數人口蒙受威脅，每年據報有約1至4億人感染。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101101