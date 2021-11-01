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友達、群創調薪　電電公會支持政府加薪計畫

▲行政院拍板軍公教明（2020）年調薪逾4%，帶動企業調薪，像是面板雙虎也響應。（圖／NOWnews資料照片）
▲行政院拍板軍公教明（2020）年調薪逾4%，帶動企業調薪，像是面板雙虎也響應。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-01 15:40:36

行政院拍板軍公教明（2020）年調薪逾4%，帶動企業調薪，像是面板雙虎也響應。群創將以往8月調薪的時間，特別提早到明年1月1日。友達董事長彭双浪日前也說科技業留才應提供優渥薪資，並表示調整幅度應高於此次軍公教的4%。另外，電電公會也說產業作為全球半導體晶片生產供應鏈重要樞紐的台灣，ICT產品出口維持高成長，因此支持政府加薪計畫。

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群創31日指出，為員工建構友善職場，實現企業為社會帶來正向影響力。群創響應政府鼓勵有獲利的企業進行調薪，支持經濟成長共享的立意。群創董事長暨執行長洪進掦表示，連續兩年進行起薪結構調整，明年1月1日起，大學畢業工程師薪資最高可至44,000元，碩士畢業關鍵職位最高可至58,000元。

群創指出，現在加入群創，一年後年薪百萬不是夢。正式聘僱的同仁也同時進行結構調薪及績效調薪，績效調薪將依個人功績表現與未來發展等綜合因素考量進行調整。

至於友達董事長彭双浪日前回應媒體也表示，科技業留才應提供優渥薪資，公司調整幅度應高於此次軍公教人員的4%。友達指出，每年公司都會進行員工調薪，幅度優勢市場標準，並表示會依照營運成果提撥績效與相關獎金。

另外，電電公會也支持政府加薪計畫。公會指出，根據政府主計總處預測今年經濟成長率為5.88%，國發會更認為有機會突破6%，經濟情勢大好。面對醞釀中的國際通膨壓力，電電公會支持政府帶頭調薪。

公會進一步表示，對電機電子產業而言，作為全球半導體晶片生產供應鏈重要樞紐的台灣，ICT產品出口維持高成長，讓出口、製造業表現格外亮眼，推升台灣經濟成長，也由於積體電路領軍的ICT產業出口成長強勁，讓台灣出口呈現指數型成長，加以主要國家景氣回暖，需求持續湧現下，非ICT產業出口亦見蓬勃發展，致使今年預測台灣經濟成長率上看6.0%。

考量國內肺炎疫情趨緩，財經等指標均上修成長幅度，在面對國際通膨壓力，電電公會支持政府定於2022年度將軍公教人員待遇調升4%的軍公教調薪方案。公會會員也都認為要落實經濟成果與全民共享，做好員工的照顧，善盡企業責任。

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