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上酒店、夜店要驗疫苗黃卡！黃珊珊：至少打完1劑滿14天

▲台北市政府1日公布八大行業相關指引。其中顧客到舞場、夜店、三溫暖、酒吧、酒家、舞廳以及茶室等相關行業消費時，必須得施打1劑疫苗滿14天，並且出示相關證明。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府1日公布八大行業相關指引。其中顧客到舞場、夜店、三溫暖、酒吧、酒家、舞廳以及茶室等相關行業消費時，必須得施打1劑疫苗滿14天，並且出示相關證明。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-11-01 15:52:28

因應新冠肺炎疫情在台灣持續趨緩，且疫苗接種規模持續上升，防疫指揮中心日前宣布，將於2日及16日陸續開放八大行業復業。對此台北市政府方面今（1）日下午也臨時召開記者會，公布北市八大行業復業的相關指引。副市長黃珊珊表示，不只八大行業的相關從業人員至少需施打第一劑疫苗外，上門的顧客也必須打完1劑疫苗滿14天，並於入場時出示疫苗接種記錄卡或是手機app健保快易通紀錄。

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依照防疫指揮中心宣布，2日起將開放舞場、夜店及三溫暖復業；16日起則是開放酒吧、酒家、舞廳及北市萬華茶室等行業復業。台北市政府方面表示，今日起將受理舞場、夜店及三溫暖等行業申請復業，業者在提出申請後，商業處及消防局等單位會先進行會勘，確定場所符合安全規範後，才會允許業者復業；至於酒吧、酒家、舞廳及北市萬華茶室等行業，則是在9日開放業者申請。

▲covid-19疫苗接種記錄卡。（圖／NOWnews資料照，記者林莞茜攝）
▲民眾若是要前往酒店等八大行業消費，必須得出示covid-19疫苗接種記錄卡，或是手機app健保快易通，以證明已經施打過疫苗。（圖／NOWnews資料照，記者林莞茜攝）
黃珊珊表示，八大行業的從業人員至少需完成1劑疫苗的接種並且滿14天，並且需具有「首次服務日的三日內」進行快篩或PCR檢測陰性證明；此外若還未接種第二劑疫苗，則每週需快篩或PCR檢測1次。至於顧客的部分，黃珊珊也宣布必須要打完1劑疫苗滿14天，並且出示相關證明。

黃珊珊直言，已經向指揮中心徵求開放NIIS疫苗後台系統，讓接觸較為密切的八大行業業者能夠驗證顧客是否施打過疫苗。而在中央開放後台系統前，會先要求業者針對民眾的疫苗接種記錄卡（黃卡），或者透過民眾的手機app健保快易通進行查核。黃珊珊強調，北市府方面也會不定時進行稽查，若業者有違規的狀況將予以開罰。

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