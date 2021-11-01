國際郵輪港需求！高港蓬萊旅運中心導入智慧旅運科技

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理張國明表示，港務公司近年來積極推動智慧化港口，鼓勵新興科技於港埠多元應用，Trans-SMART 2.0+ 升級計畫，即是結合大數據、人工智慧、無人載具等科技應用，以加速驅動作業安全、營運效率、服務品質、永續發展等四大核心升級。
張國明說，港務公司秉持「創新科技試驗場域，港口歡迎新創合作」理念，已公布「智慧港口創新科技試驗場域推動要點」，建構港口友善的試驗環境，歡迎國內外新創及科技業者在台灣國際商港進行技術的測試與驗證，藉此確認新興科技在港口應用發展的可行性，如此次與顯示科技業者的合作，相關服務將可擴展至台灣郵輪港群，未來也期待結合產官學研之跨域合作，以智慧化推升軟實力，創造服務新價值。
會中，並由達運精密董事長蔡國新與英特盛董事長陳伯綸，示範「郵輪人流管控解決方案」，以英特盛3D ToF人流偵測，搭配元太科技電子紙及達擎LCD等技術能量，打造可一覽人流狀況並易更新維運的智慧顯示中控系統，提供即時區域人流資訊，配合節能、移動式的室內/外電子紙，讓港口作業人員包含郵輪公司、旅行社及CIQS等單位都能第一時間掌握場站通關人流壅塞及順暢度，進而調整旅客報到等相關程序，同時優化通關效率，並視人潮加強清潔及維安等支援服務。