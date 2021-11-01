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國際郵輪港需求！高港蓬萊旅運中心導入智慧旅運科技

▲台灣港務公司舉行高雄港蓬萊旅運中心導入智慧旅運科技啟動儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.11.01)
▲台灣港務公司舉行高雄港蓬萊旅運中心導入智慧旅運科技啟動儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.11.01)

記者黃守作／高雄報導

2021-11-01 23:59:00

台灣港務公司於今(1)日，在高雄港蓬萊旅運中心，舉行高雄港蓬萊旅運中心導入智慧旅運科技啟動儀式，以國際郵輪港的需求出發，打造人流管控結合智慧顯示應用，力促高雄港蓬萊旅運中心成為智慧移動顯示應用落地驗證示範場域。

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▲高雄港蓬萊旅運中心導入智慧旅運科技。(圖／記者黃守作攝，2021.11.01)
▲高雄港蓬萊旅運中心導入智慧旅運科技。(圖／記者黃守作攝，2021.11.01)
這項由台灣港務公司與達運精密工業公司合作推動的郵輪人流管控解決方案啟動儀式，是由台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理張國明與達運精密公司董事長蔡國新共同主持，經濟部工業局副組長呂正欽、資策會副所長林宏澤、中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌、英特盛公司董事長陳伯綸、元太公司處長謝政興、達擎公司處長王景翰等任與會。

台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理張國明表示，港務公司近年來積極推動智慧化港口，鼓勵新興科技於港埠多元應用，Trans-SMART 2.0+ 升級計畫，即是結合大數據、人工智慧、無人載具等科技應用，以加速驅動作業安全、營運效率、服務品質、永續發展等四大核心升級。

張國明說，港務公司秉持「創新科技試驗場域，港口歡迎新創合作」理念，已公布「智慧港口創新科技試驗場域推動要點」，建構港口友善的試驗環境，歡迎國內外新創及科技業者在台灣國際商港進行技術的測試與驗證，藉此確認新興科技在港口應用發展的可行性，如此次與顯示科技業者的合作，相關服務將可擴展至台灣郵輪港群，未來也期待結合產官學研之跨域合作，以智慧化推升軟實力，創造服務新價值。

會中，並由達運精密董事長蔡國新與英特盛董事長陳伯綸，示範「郵輪人流管控解決方案」，以英特盛3D ToF人流偵測，搭配元太科技電子紙及達擎LCD等技術能量，打造可一覽人流狀況並易更新維運的智慧顯示中控系統，提供即時區域人流資訊，配合節能、移動式的室內/外電子紙，讓港口作業人員包含郵輪公司、旅行社及CIQS等單位都能第一時間掌握場站通關人流壅塞及順暢度，進而調整旅客報到等相關程序，同時優化通關效率，並視人潮加強清潔及維安等支援服務。

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