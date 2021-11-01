首場公投意見發表會　政院擬派王美花、陳吉仲上陣

珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選、重啟核四等4大公投案將在12月18日投票，中選會規劃5場意見發表會，身為「當然反方」的行政院將推派相關部長首長出席說明。據了解，針對首場意見發表會，行政院擬派經濟部長王美花、次長曾文生、農委會主委陳吉仲以及內政部次長陳宗彥等人代表出席，但名單尚未完全定案。此外，其他領域、立法院民進黨團也會推派代表參加。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-01 16:16:48
有政院消息傳出，可能推派王美花、曾文生、陳吉仲及陳宗彥出席首場說明會，但此名單尚未底定。除了相關部會首長外，還會找來其他領域的代表，透過專業告知民眾；另外立法院民進黨團也會推派代表參加意見發表會。
根據《公民投票法》規定，中選會要在公民投票日90日前，公告正反意見支持代表在全國性無線電視頻道發表意見，或進行辯論的辦理期間與應遵行事項等事項；且應以公費在全國性無線電視頻道提供時段，供正反意見支持代表發表意見或進行辯論，至少舉辦5場，並應網路直播。
中選會目前規劃，首場發表會將於13日下午1時在華視舉行，依序為重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁公投案。其餘4場意見發表會，分別為11月18日民視、11月24日中視、12月2日台視、12月11日公視。中選會預計在11月5日對外說明代表與時程。