名家論壇》黎榮章／大數據揭秘　四大公投民進黨危險了？

我是廣告 請繼續往下閱讀
萊豬涉及食安健康問題，聲量次之，好感度0.2較為危險，也是民進黨內部評估「較難過關」的一題；核四聲量僅排第三，但此題涉及藍綠基本價值，正反聲量勢均力敵，爭議猛烈，好感度墊底；公投綁大選的討論最低，最終過與不過，要看選前雙方氣勢。
進一步分析藍綠對四大公投案的論述內容，綠營目前論述最多的還是藻礁題，搬出護國神山台積電當擋箭牌，強調三接外推所設的燃氣站是為了保持國內供電穩定，讓產業敢繼續留在台灣、投資台灣，聲量佔整體論述的35％。而綠營在核四、反萊豬這兩題，目前都是靠「打國民黨」來取分，核四題民進黨主打國民黨內矛盾，搬出新北市長侯友宜，凸顯藍營內部對核電設廠其實也沒共識；反萊豬題民進黨則強打國民黨「昨是今非」，當年要進口萊牛，如今卻反對科學標準下的萊豬，聲量23％。
另一方面，國民黨則仗民氣可用，靠「護食安、保民主」等簡單口號來喚起「民進黨獨裁」、「討厭蘇貞昌」的情緒，聲量就佔46％，國民黨也指責民進黨恐嚇人民「不蓋三接就增加燃媒」，聲量次之。至於核四題國民黨維持一貫論述，指「核廢料並非不能處理」，並在年中適逢全台多縣市限水、全台分區大停電，強調台灣缺水缺電，兩者聲量合計30％。
而在藻礁議題上，因為民進黨早在4、5月公投連署送案前，已帶動一波社會討論，因此國民黨對此題的操作相對細膩，刻意避免政黨色彩，以免激化環團與年輕人，同時，在環團與年輕族群與民進黨之間的矛盾浮上檯面之際，國民黨趁勝追擊，強調會和他們「站在一起」，聲量有8％。
分析四大公投案藍綠拋出的論述所造成的輿情反應，有關重啟核四案的熱門文章，包括「蔡英文轟馬英九：7年前封存核四 現在卻改變立場」，但蔡英文拉馬英九墊被效果不彰，網友質疑「都7年了還能扯馬英九下來」、「原來現在還是國民黨執政」。另一則有關重啟核四案的熱門話題則是「全台停電 馬英九PO摸黑下樓照：支持重啟核四公投」，在這則貼文下，網友憤慨附和稱「停電，缺水 這就是2021的台灣嗎」或有人諷刺問「菜皇不是說不會缺電嗎，那現在是怎樣？」
藻礁跟核四同樣是能源政策的辯論，蘇貞昌在替三接辯護時說「用電不能『要馬兒跑 不給馬吃草』」，這樣的說法同樣引發熱議，但也讓網友抓到語病說「所以重啟核四吧」、質疑「不是不缺電？」
而在美豬題，蘇貞昌嗆國民黨「國民黨吃萊牛卻反萊豬」、「邏輯說得通嗎」，但這樣的發言也讓民眾再度抓到民進黨雙標，照樣造句質疑「塔綠班反萊牛卻吃萊豬 邏輯通嗎？」
綜前所述，經過多次政黨輪替，民進黨、國民黨都各自轉換在野與執政的身分，因此面對這些長久辯論的政策話題，如果沒有完整清楚的論述，很容易在網路上被簡化、曲解，而民進黨也因此蒙上雙重標準的印象，在網路上整體風向顯得相當不利。
四大公投題目攸關重要國家政策，蔡政府若要確保未來3年不提前跛腳，這一戰輸不起。但距離公投只剩下不到50天，過去因疫情導致宣傳行程、政策討論停擺，如今大環境氛圍對民進黨不友善，比對網路大數據，同樣充斥負面訊息，公投議題對民進黨來說相當危險。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com