女星3天不吃飯「只喝木頭熬水」 暗黑減肥法讓她抓狂
節目《醫學大聯盟》由「本土劇女神」白家綺主持，日前探討網傳暗黑減肥法對人體的傷害，以及想要維持體態輕盈的健康小撇步，這次邀請到廖慧珍、《娛樂超skr》主持人阿甘、周宇柔與江振愷，分成2隊一起競賽搶答。值得注意的是，當廖慧珍分享自身暗黑減肥法時卻遭阿甘質疑，讓她忍不住在節目上抓狂。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-02 07:32:00
想要維持健康體態，注重飲食是必須的，因此不少人紛紛採用很夯的168斷食或生酮飲食等，不過有些人為了追求立即見效的減重效果，開始嘗試網路瘋傳的「黑暗減肥法」，對此，廖慧珍就在節目中分享，每次回到屏東老家，媽媽總是會推薦她隔壁阿姨的另類減肥法，最令她印象深刻的是「木頭水減肥法」，媽媽向她表示，隔壁阿姨透過3天不吃東西，只喝用木頭熬的水，就能減了10多公斤。
為了不辜負媽媽的熱心，廖慧珍就聽話的扛了20公斤的木頭回台北，並遵照媽媽的叮嚀，熬成木頭水來喝，當下滿心好奇的阿甘就直白詢問：「結果有效嗎？」眾人頓時驚呼：「你也太直接了吧！」同時讓廖慧珍怒火中燒反問：「看我現在這樣，你覺得呢？」阿甘急忙解釋，會這麼問是因為過去曾經有瘋傳一種減重方式是喝「王菲巫婆湯」，結果詢問王菲本人之後，才得知是王菲個人「增重」的方法，所以想告誡大家，無論是何種方法，都必須經過求證才不會造成反效果，廖慧珍也相當認同，因為自己喝了3天之後，不僅沒有瘦，反而還胖了2公斤，讓全場頻頻安慰她：「妳一定會找到適合自己的方式」。