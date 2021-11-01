Lady M聖誕倒數花圈開賣！插旗新竹打造最大內用店
挟聖誕倒數月曆的魅力，頂級甜點品牌Lady M獻上「聖誕倒數花圈」禮盒今（1）日開賣，還有4款秋冬蛋糕同步回歸，粉絲必須手刀收藏。繼去年快閃新竹造成轟動後，Lady M宣布要正式插旗新竹！進駐即將開幕的遠百竹北店，並打造Lady M台灣最大內用門市。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-01 16:48:42｜2021-11-01 17:32:26
Lady M「聖誕倒數花圈」，以應景的聖誕花環為主題，經典紅綠配色搭配燙金枝枒，還藏有發光的LED燈，閃爍溫暖華麗的節慶氛圍！更有著特別設計的金色鍊條，可將花圈吊掛在門上或牆壁，實用性滿分！
禮盒內含12款風味獨具的巧克力，一次收納包括果香、濃郁、細滑等各式豐富口感的甜點，分藏在24個小格子內，從12月1日起，每天甜蜜倒數，滿足巧克力控味蕾！
每年秋冬必嚐的Lady M巧克力千層，以及選用法國凱歌香檳VeuveClicquot打造的香檳千層同步回歸！還有睽違兩年不見的大人味海鹽焦糖千層及聖誕節才推出的紅絲絨蛋糕，現在通通都可以買到了。
還記得去年年底Lady M快閃新竹巨城的熱潮嗎？天天大排隊的夯度完全不輸給台北！Lady M正式宣布進駐即將開幕的遠百竹北店，除了延續優雅風格，打造台灣最大內用門市外，並預告將於開幕時推出期間限定新口味，至於細節就先賣關子，新竹的朋友這下有口福了！