我是廣告 請繼續往下閱讀
臺中榮總嘉義分院整形外科朱俊旭主任說明，皮下脂肪瘤最常出現在四肢的皮膚，摸到一個或多個卵圓形、可滑動的小腫瘤。比較常出現在40~60歲的中年人，此可能與遺傳有關連，通常大多沒什麼症狀。
朱俊旭主任補充，多數患者並不需要特別治療，但若是出現在軀幹部位，通常位置略深且與肌肉筋膜可能有沾黏；此外，雖然多為良性，但是隨著腫瘤慢慢長大，依據文獻顯示可能有1%的機率是惡性脂肪肉瘤。
脂肪瘤3情形 可考慮手術切除
朱俊旭主任建議，皮下脂肪瘤若有已下三種狀況，建議可考慮手術切除：一、有症狀造成不舒服時：例如腫瘤的位置剛好壓迫到神經，造成觸痛等不舒服；二、發現腫瘤逐漸長大狀況：擔心有轉變成惡性的可能時。三、影響美觀時：多數單個小型皮下脂肪瘤，可能患者不說都沒人知道，但是隨著時間慢慢變大可能會影響皮膚外觀，有些人甚至在同一肢體上，可能長了大大小小超過20顆脂肪瘤，確實影響了肢體的外觀時。
手術治療健保有給付 小腫瘤門診可處理
朱俊旭主任提醒，皮下脂肪瘤目前手術治療是有健保給付，四肢的小腫瘤可考慮局部麻醉，在門診即可手術處理；若是在軀幹部位或是比較大顆的皮下脂肪瘤，即要考慮及評估全身麻醉住院手術切除，而所有切除的檢體都會送病理檢查，來確認認是良性或惡性腫瘤，再評估是否需進一步治療或追蹤。
資料來源：健康醫療網 脂肪瘤需要切除嗎？ 專科醫列「3條件」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊