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氣喘有3種典型症狀 嚴重恐危及生命亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師沈易綸表示，氣喘是一種慢性呼吸道疾病，常因暴觸過敏原、空氣汙染或香菸等刺激物，造成反覆、持續性的呼吸道發炎，以至於氣管平滑肌的過度敏感和氣管結構重塑，使氣喘病患產生胸悶、慢性咳嗽和呼吸喘等三種典型症狀，常有夜間陣咳、胸悶、早晨咳醒之情形，不僅影響睡眠品質和精神健康，嚴重者甚至可能併發呼吸窘迫、呼吸衰竭等狀況危及生命。
氣喘藥物治療新觀念 單獨使用支氣管擴張劑藥物NG沈易綸主治醫師分享，近年來對於氣喘藥物治療的觀念，也有重大轉變，根據國外研究，現已不建議患者單獨使用支氣管擴張劑藥物來控制氣喘，若過度依賴且大量使用，恐有較高死亡率；應以吸入性類固醇來控制氣喘，並可合併使用長效支氣管擴張劑，達到症狀和發炎同時控制的完整效果。
控制氣喘 日常生活要注意近期天氣轉涼，正是急性氣喘好發時節，沈易綸主治醫師提醒，若有氣喘病史民眾，應減少環境過敏原或暴觸空氣汙染造成慢性發炎，並且和醫師建立好氣喘行動計劃；良好的控制氣喘，可以減少反覆就醫造成的經濟和精神負擔，並改善日常活動和運動表現，享有與一般人相同的生活品質。
資料來源：健康醫療網 夜咳、晨咳、胸悶當心是氣喘作祟！ 醫授最新治療觀念
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