Yahoo奇摩購物雙11暖慶開跑　祭破億折價券、40%高回饋

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Yahoo奇摩電子商務行銷部資深總監賴美均表示：「Yahoo奇摩整合旗下資源，跨平台服務總動員，決戰雙11！除購物平台祭出暖慶7大好康優惠外，也結合擁有百萬活躍用戶的Yahoo奇摩App，在風格選品頻道打造「雙11快閃店」推獨賣商品；同時大展科技力，引領全台電商，在雙11前夕運用AI人工智慧與大數據推出『風格顧問』功能，讓『專屬AI造型師』從海量商品中猜你喜歡，幫你秒挑衣服，提供穿搭靈感，購物也可以很科技！購物優惠一波波加上服務體驗再升級，預估雙11暖慶期間將挹注平台業績漲3成。」
業者盤點「11.11瘋搶購物節搶先購Top5熱銷榜」，其中被視為抗通膨利器的「黃金」奪冠，而更多消費者趁折扣較深的大促檔期加碼購買，帶動搶先購首日銷量增9倍；後疫情時代保健品成消費者關注焦點，「正官庄高麗蔘精」拿下第二名；Top3為換季保濕必備的「DR.WU角鯊潤澤修復精華」，Top4則是精品中暢銷經典款「Prada 經典尼龍TESSUTO系列兩用包」，Top5則由兼顧工作娛樂體驗的5G旗艦手機「Samsung Galaxy Note 20 Ultra」拿下。
為提供消費者更好的購物體驗，Yahoo奇摩購物中心App在雙11前夕，首推「風格顧問」服務，讓掌中手機化身專屬AI造型師，提供吸睛多元的個人化的衣著靈感、周邊穿搭商品推薦，讓消費者從海量商品中輕鬆挑選單品，找到屬於自己的風格穿搭。此外，據資策會網購消費者調查，最能打動消費者的網購行銷優惠以「免運費」最有感，因此除Yahoo奇摩拍賣月月推快閃免運外，Yahoo奇摩超級商城自今年7月起跨業與萊爾富結盟推出天天免運活動，促動訂單年成長10倍。
另外，為感謝不管是疫情期間或每年雙11特別辛苦的物流士，今年推出期間限定創意造型物流箱，致敬全台物流士，消費者只要掃描物流箱上的QR Code表達謝意，即有機會抽萬元大電視！
Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」暖慶活動頁：https://reurl.cc/MkjjYk