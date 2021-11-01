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Yahoo奇摩購物雙11暖慶開跑　祭破億折價券、40%高回饋

▲Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」暖慶活動推７大好康，以及盤點搶先購Top5熱銷榜，讓你知道時下最夯潮貨是什麼。（圖／品牌提供）
▲Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」暖慶活動推７大好康，以及盤點搶先購Top5熱銷榜，讓你知道時下最夯潮貨是什麼。（圖／品牌提供）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-01 18:30:00

近來正逢電商雙11大戰開打！Yahoo奇摩購物為帶動買氣，提前祭出搶先購活動，根據業者統計，首日業績較平日成長130%！盤點成長動能最為強勁的三大品類為運動、家電與3C周邊，而平台Top5熱銷榜，由銷量較平日爆增9倍、保值抗通膨的「金條」奪冠。

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Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」暖慶活動自11月1日起至11月7日，共祭出7大優惠好康，包含「狂撒破億折價券、全站瘋降3折起、最高40%回饋」、「消費滿額天天送1111」、「全新Yahoo聯名卡最高29%回饋」、「超贈點30倍送」、「天天免運」、「無卡分期最高送11,111 」，加碼推出旅遊大富翁「天天抽萬元美食住宿」，玩App遊戲即有機會入住瑞穗天合國際觀光酒店、文華東方酒店、老爺溫泉酒店等五星級萬元豪華飯店。

▲Yahoo奇摩購物雙11前夕運用AI人工智慧與大數據推出「風格顧問」功能，讓「專屬AI造型師」從海量商品中猜你喜歡，幫你秒挑衣服，提供穿搭靈感。（圖／品牌提供）
▲Yahoo奇摩購物雙11前夕運用AI人工智慧與大數據推出「風格顧問」功能，讓「專屬AI造型師」從海量商品中猜你喜歡，幫你秒挑衣服，提供穿搭靈感。（圖／品牌提供）
Yahoo奇摩電子商務行銷部資深總監賴美均表示：「Yahoo奇摩整合旗下資源，跨平台服務總動員，決戰雙11！除購物平台祭出暖慶7大好康優惠外，也結合擁有百萬活躍用戶的Yahoo奇摩App，在風格選品頻道打造「雙11快閃店」推獨賣商品；同時大展科技力，引領全台電商，在雙11前夕運用AI人工智慧與大數據推出『風格顧問』功能，讓『專屬AI造型師』從海量商品中猜你喜歡，幫你秒挑衣服，提供穿搭靈感，購物也可以很科技！購物優惠一波波加上服務體驗再升級，預估雙11暖慶期間將挹注平台業績漲3成。」

業者盤點「11.11瘋搶購物節搶先購Top5熱銷榜」，其中被視為抗通膨利器的「黃金」奪冠，而更多消費者趁折扣較深的大促檔期加碼購買，帶動搶先購首日銷量增9倍；後疫情時代保健品成消費者關注焦點，「正官庄高麗蔘精」拿下第二名；Top3為換季保濕必備的「DR.WU角鯊潤澤修復精華」，Top4則是精品中暢銷經典款「Prada 經典尼龍TESSUTO系列兩用包」，Top5則由兼顧工作娛樂體驗的5G旗艦手機「Samsung Galaxy Note 20 Ultra」拿下。

▲Yahoo奇摩拍賣月月推快閃免運外，Yahoo奇摩超級商城自今年7月起跨業與萊爾富結盟推出天天免運活動。（圖／品牌提供）
▲Yahoo奇摩拍賣月月推快閃免運外，Yahoo奇摩超級商城自今年7月起跨業與萊爾富結盟推出天天免運活動。（圖／品牌提供）
為提供消費者更好的購物體驗，Yahoo奇摩購物中心App在雙11前夕，首推「風格顧問」服務，讓掌中手機化身專屬AI造型師，提供吸睛多元的個人化的衣著靈感、周邊穿搭商品推薦，讓消費者從海量商品中輕鬆挑選單品，找到屬於自己的風格穿搭。此外，據資策會網購消費者調查，最能打動消費者的網購行銷優惠以「免運費」最有感，因此除Yahoo奇摩拍賣月月推快閃免運外，Yahoo奇摩超級商城自今年7月起跨業與萊爾富結盟推出天天免運活動，促動訂單年成長10倍。

另外，為感謝不管是疫情期間或每年雙11特別辛苦的物流士，今年推出期間限定創意造型物流箱，致敬全台物流士，消費者只要掃描物流箱上的QR Code表達謝意，即有機會抽萬元大電視！

▲Yahoo奇摩購物為致敬全台物流士，只要掃描物流箱上的QR Code表達謝意，即有機會抽萬元電視。（圖／品牌提供）
▲Yahoo奇摩購物為致敬全台物流士，只要掃描物流箱上的QR Code表達謝意，即有機會抽萬元電視。（圖／品牌提供）


Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」暖慶活動頁：https://reurl.cc/MkjjYk

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