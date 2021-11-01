奴才開心買電動魚抱枕 主子一臉鄙視：換成罐罐多好啊！
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 18:22:16
又是一個奴才亂花錢的真實案例！身為貓奴的我們看到新奇又有趣的東西，總是會想帶回家給貓咪試用，並且期待主子能夠賞臉。日前就有一名飼主入手了一隻很夯的電動魚抱枕，開心地拿給主子試玩，殊不知牠的反應讓所有網友都笑噴了！
這隻貓咪叫做「蘑菇Mushroom」，個性淡定又大方，從來不曾製造過任何麻煩，因此飼主Yukio非常疼愛牠。這天Yukio買了一個時下相當流行的電動魚抱枕，心想這麼受歡迎的彈跳玩具蘑菇應該會很喜歡，殊不知把魚抱枕放在蘑菇旁邊，牠竟然一點反應都沒有！
蘑菇只是淡定地趴在門框旁，不僅對抱枕一點興趣都沒有，甚至連正眼都沒瞧過一眼，臉上還流露一股鄙視的神情，彷彿對於奴才買的玩具感到相當無奈，讓推主忍不住自嘲：「我家也買了很受歡迎的彈跳魚玩具！看來貓咪玩得很興奮啊！我很高興我的孩子也喜歡它。」。
影片分享至今已累積將近134萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「魚已經盡力了」、「又是一個亂花錢的奴才」、「貓一臉鄙視」、「主子：買這什麼東西？罐罐咧？」、「我家的也興趣缺缺」、「這是比悲傷還悲傷的事」現在快來一起看看蘑菇的影片吧！（編輯：陳珮瑜）