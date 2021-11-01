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奴才開心買電動魚抱枕　主子一臉鄙視：換成罐罐多好啊！

▲日本一名飼主買了電動魚抱枕給自家貓咪，牠的反應卻讓網友都笑翻了！（圖／twitter帳號goonies2222）
▲日本一名飼主買了電動魚抱枕給自家貓咪，牠的反應卻讓網友都笑翻了！（圖／twitter帳號goonies2222）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 18:22:16

又是一個奴才亂花錢的真實案例！身為貓奴的我們看到新奇又有趣的東西，總是會想帶回家給貓咪試用，並且期待主子能夠賞臉。日前就有一名飼主入手了一隻很夯的電動魚抱枕，開心地拿給主子試玩，殊不知牠的反應讓所有網友都笑噴了！

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▲「蘑菇」今年13歲，個性淡定又溫和，常常被飼主Yukio認為內心住著一位「大叔」。（圖／twitter帳號goonies2222）
▲「蘑菇」今年13歲，個性淡定又溫和，常常被飼主Yukio認為內心住著一位「大叔」。（圖／twitter帳號goonies2222）
這隻貓咪叫做「蘑菇Mushroom」，個性淡定又大方，從來不曾製造過任何麻煩，因此飼主Yukio非常疼愛牠。這天Yukio買了一個時下相當流行的電動魚抱枕，心想這麼受歡迎的彈跳玩具蘑菇應該會很喜歡，殊不知把魚抱枕放在蘑菇旁邊，牠竟然一點反應都沒有！

▲日前Yukio買了一隻時下相當流行的電動魚抱枕，想吸引蘑菇注意。（圖／twitter帳號goonies2222）
▲日前Yukio買了一隻時下相當流行的電動魚抱枕，想吸引蘑菇注意。（圖／twitter帳號goonies2222）
蘑菇只是淡定地趴在門框旁，不僅對抱枕一點興趣都沒有，甚至連正眼都沒瞧過一眼，臉上還流露一股鄙視的神情，彷彿對於奴才買的玩具感到相當無奈，讓推主忍不住自嘲：「我家也買了很受歡迎的彈跳魚玩具！看來貓咪玩得很興奮啊！我很高興我的孩子也喜歡它。」。

▲蘑菇：奴才又買了什麼鬼東西回來？一直跳來跳去der……（圖／twitter帳號goonies2222）
▲蘑菇：奴才又買了什麼鬼東西回來？一直跳來跳去der……（圖／twitter帳號goonies2222）
▲魚：看我！看我！（圖／twitter帳號goonies2222）
▲魚：看我！看我！（圖／twitter帳號goonies2222）
▲蘑菇：看得朕都累了！（圖／twitter帳號goonies2222）
▲蘑菇：看得朕都累了！（圖／twitter帳號goonies2222）
影片分享至今已累積將近134萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「魚已經盡力了」、「又是一個亂花錢的奴才」、「貓一臉鄙視」、「主子：買這什麼東西？罐罐咧？」、「我家的也興趣缺缺」、「這是比悲傷還悲傷的事」現在快來一起看看蘑菇的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲蘑菇：還不如買罐罐肉泥回來比較實在！（圖／twitter帳號goonies2222）
▲蘑菇：還不如買罐罐肉泥回來比較實在！（圖／twitter帳號goonies2222）

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