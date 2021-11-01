奴才開心買電動魚抱枕　主子一臉鄙視：換成罐罐多好啊！

又是一個奴才亂花錢的真實案例！身為貓奴的我們看到新奇又有趣的東西，總是會想帶回家給貓咪試用，並且期待主子能夠賞臉。日前就有一名飼主入手了一隻很夯的電動魚抱枕，開心地拿給主子試玩，殊不知牠的反應讓所有網友都笑噴了！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「蘑菇」今年13歲，個性淡定又溫和，常常被飼主Yukio認為內心住著一位「大叔」。（圖／twitter帳號goonies2222）

▲日前Yukio買了一隻時下相當流行的電動魚抱枕，想吸引蘑菇注意。（圖／twitter帳號goonies2222）

▲蘑菇：奴才又買了什麼鬼東西回來？一直跳來跳去der……（圖／twitter帳號goonies2222）

▲魚：看我！看我！（圖／twitter帳號goonies2222）

▲蘑菇：看得朕都累了！（圖／twitter帳號goonies2222）