小室圭律師考試落榜年薪剩3分之1 恐得靠妻仰賴真子度日
日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子公主與大學同學小室圭於10月26日結婚之後，兩人也即將前往美國紐約展開新生活。不過新婚生活才開始沒幾天，就有日媒披露，小室圭證實在紐約州律師協會的資格考試中落榜，再加上該考試首次受試合格率高達78%，消息一出隨即跌破眾人眼鏡。雖然小室圭承諾「會繼續努力，明年再戰」，但有業界人士分析，由於考試沒通過，小室圭的年收入從2200萬日圓（約台幣539萬元）減至600萬日圓（約台幣147萬元），大減了三分之一，在他重考的期間，很有可能都得依靠真子度日。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-01 18:23:42
真子在與小室圭結婚之後，隨即脫離皇籍，成為一般民間人士，再加上小室圭母親的金錢糾紛等問題，為了避免爭議，不但沒有舉行婚禮相關儀式，真子還放棄了等同於嫁妝、約1.5億日圓（約台幣3717萬元）的「一時金」。目前兩人居住在東京的公寓，真子正在等待護照等文件辦妥，準備赴美國與小室圭展開新生活。
小室圭7月參加紐約律師資格考也在最近放榜，但是榜單尚未見小室圭的名字，隨後《NHK》採訪小室圭先前在日本就職的律師事務所所長奧野善彥，證實小室圭親自打電話說明他這次考試不合格的，並且強調「會再努力，明年2月再次挑戰。」
小室圭落榜消息隨即引起討論，擁有紐約州律師資格的國際律師清原博氏29日透過電話接受電視節目採訪時表示，「小室圭目前任職的事務所若是有通過律師資格考試，年收入能達到2200萬日圓左右，但若是不合格，就僅能作為助手工作，年收僅剩600萬日圓左右。」也就是說，小室圭的年薪因為沒通過考試，大幅縮水，只剩下三分之一左右。
而先前曾傳出，小室圭跟真子將會入住的紐約新家，是一棟2房2廳的高級公寓，月租就高達80萬日圓（約台幣19萬元），一年下來房租就需要大約1000萬日圓（約台幣245萬元），光靠小室圭的年收入600萬日圓，可說是遠遠不足。
日媒報導指出，小室圭在律師資格考試合格之前，除了要「縮衣節食」之外，可能還得仰賴真子的援助。不過先前曾傳出，真子赴美後將會在大都會藝術博物館就職，年收可能達到1500萬日圓（約台幣367萬元），但目前尚未獲得證實。在小室圭的「好消息」來臨之前，可能會有一段辛苦的開始。