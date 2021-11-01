愛之味創辦人陳哲芳辭世 兒子談父親：嚴格但給予空間
食品大廠愛之味今（1）日重訊公告，創辦人陳哲芳，同時也是耐斯集團總裁陳哲芳逝世。據了解，陳哲芳昨（31）晚因心肌梗塞在台北病逝，享壽81歲。陳哲芳二兒子，同時也是雷虎科技董事長陳冠如之前接受《NOWnews今日新聞》採訪時曾提及父親，他說「父親對他們的教育非常嚴格，但事業上給予很多空間，也造就今日的他們」。
記者許家禎/台北報導
2021-11-01 19:07:56
耐斯集團是1964年由陳鏡村與陳哲芳、陳鏡仁創立，旗下子公司有愛之味、劍湖山世界、耐斯王子大飯店，相關企業則有雷虎科技與雷虎生技。而陳哲芳有三個兒子，老大陳冠舟是英國倫敦政經學院碩士，學成歸國後進入中華開發從基層歷練，後進入國票金擔任副總經理，也是國票金董事。
老二陳冠如同樣也是英國倫敦政經學院研究所畢業，曾任職寶來證券，在中央保險當副董，期間也任職中華開發，並到國票創投接下董事長之位，現為雷虎科技董事長。
老么陳冠翰則是美國康乃爾大學財務工程碩士及食品生技博士，現為愛之味董座、台大食品研究所兼任教師，陳冠翰另一半則是前副總統吳敦義的外甥女李莉。
雷虎科技董事長陳冠如之前接受《NOWnews今日新聞》專訪時曾提到，大家印象中會覺得集團背景（耐斯集團、愛之味）是比較傳統的行業，但傳統行業也不斷升級，如機能性飲品就是跨足生技。而他與兄弟們在教育上，父親陳哲芳非常重視、也很嚴格，但他們一個個學成歸國後，事業上卻給予很大的空間，也讓兄弟三人各有所長。