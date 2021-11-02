《電影之神》反映日本疫情現況　金馬影展門票賣光

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該電影劇情描述嗜賭酗酒更積欠一屁股債的鄉（澤田研二／菅田將暉 分飾），年邁的他只剩喜愛的電影。面對失望的家人沒收他財物、不准他再隨意揮霍，他躲去昔日片廠工作伙伴寺新（小林稔侍／野田洋次郎 分飾）經營的社區戲院，沒想到竟一頭栽進年輕時所熱愛的電影舊夢當中。原來，他過去曾任名導助理，並邂逅氣質女星園子（北川景子 飾），甚至跟寺新共同愛上在食堂工作的淑子（永野芽郁／宮本信子 分飾）。當鄉終於有機會拍自己的電影時，一場意外卻讓機會化為泡影。直到半世紀以後，當初所要拍攝的劇本，竟再度出現在年邁的鄉眼前，也改寫他一生未完成的電影之夢。
《電影之神》金馬影展門票10月30日啟售，5分鐘迅速賣光，片商祭出預售票，將於11月5日中午12點在博客來售票網開賣，11月25日截止；電影將於11月26日上映。
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