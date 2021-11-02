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《電影之神》反映日本疫情現況　金馬影展門票賣光

▲《電影之神》因疫情一度停拍。（圖／采昌）
▲《電影之神》因疫情一度停拍。（圖／采昌）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-02 08:30:00

導演山田洋次從影60年，現年90歲的他推出第89部電影作品《電影之神》，故事從昭和時代，一路發展到疫情肆虐下的日本。金馬影展影展部總監陳曉珮表示：「山田洋次導演已經90歲還在拍片，自己根本就是電影之神。」更不忘提醒：「山田洋次完全洞悉人性與人情，行雲流水地拍出這部片，非常通俗好看，保證笑中帶淚，記得多帶幾張衛生紙。」

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▲導演山田洋次因應疫情修改劇本，將疫情下的日本現況加入劇情中。（圖／采昌）
▲導演山田洋次因應疫情修改劇本，將疫情下的日本現況加入劇情中。（圖／采昌）
其實《電影之神》拍攝時正值疫情肆虐，導致劇組一度停拍，這也讓導演山田洋次決定在停拍期間大幅修改劇本，改讓情節從昭和時代，一路發展到疫情肆虐下的日本，甚至連台灣人民記憶猶新的「鑽石公主號群聚感染事件」都在電影當中出現。

該電影劇情描述嗜賭酗酒更積欠一屁股債的鄉（澤田研二／菅田將暉 分飾），年邁的他只剩喜愛的電影。面對失望的家人沒收他財物、不准他再隨意揮霍，他躲去昔日片廠工作伙伴寺新（小林稔侍／野田洋次郎 分飾）經營的社區戲院，沒想到竟一頭栽進年輕時所熱愛的電影舊夢當中。原來，他過去曾任名導助理，並邂逅氣質女星園子（北川景子 飾），甚至跟寺新共同愛上在食堂工作的淑子（永野芽郁／宮本信子 分飾）。當鄉終於有機會拍自己的電影時，一場意外卻讓機會化為泡影。直到半世紀以後，當初所要拍攝的劇本，竟再度出現在年邁的鄉眼前，也改寫他一生未完成的電影之夢。

《電影之神》金馬影展門票10月30日啟售，5分鐘迅速賣光，片商祭出預售票，將於11月5日中午12點在博客來售票網開賣，11月25日截止；電影將於11月26日上映。

▲菅田將暉飾演男主角。（圖／采昌）
▲菅田將暉飾演男主角。（圖／采昌）
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