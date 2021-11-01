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中職／獅吼音樂祭聽好歌　進場統一獅抽耳機

▲統一獅教練高志綱。（圖／統一獅隊提供）
▲統一獅教練高志綱。（圖／統一獅隊提供）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-11-01 21:11:16

中華職棒統一7-ELEVEN獅隊推出年度最後一波活動【2021 Audio-Technica鐵三角 獅吼音樂祭-LIONS黑白唱】主題派對，除了有國插Cherng親繪可愛聯名視覺，更有來自日本的專業音響品牌「Audio-Technica鐵三角」最給力讚聲，一連兩天將於場內外帶來統一獅X鐵三角專屬活動，為耳朵與靈魂獻上超震撼美聲！

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為期兩天的獅吼音樂祭，「Audio-Technica鐵三角」不僅有金牌歌手所帶來的金嗓演出，同時也準備帶來最新的產品群提供體驗，要讓所有現場球迷大飽耳福。除了熱騰騰全新未上市的產品外，也將展示由全球票選出最受歡迎的亮橙色限量款專業型監聽耳機ATH-M50x MO，長年深獲頂級音樂工程師和音樂工作者愛用的M系列專業型監聽耳機，有著佩戴舒適的隔音耳罩及堅固耐用的機體結構，適合在工作室或旅途中進行長時間音樂監聽或聆賞使用。歡迎各位球迷朋友前往台南市立棒球場外鐵三角活動攤位享受最優質的音樂饗宴，沉浸於耳機所帶來的細膩音質表現。

本次統一7-ELEVEN獅與Audio-Technica鐵三角攜手合作，以「運動X音樂」為出發點，希望透過熱血職棒賽事結合音樂的美妙節奏，感受更棒的聽覺體驗。邀請高人氣傑尼獅高志綱、胡智為、林岱安及林安可出馬，展現不論是賽事移動、自主訓練或是日常生活中，音樂的陪伴不只是一個必備，更是身邊最亮眼的配件！而鐵三角更大方與所有1號隊友共享

聆聽的美好，兩場賽事各將於局間現場抽出幸運球迷二位，送出擁有吸睛外型及均衡高音質表現的真無線耳機；此外當日賽事獅隊勝場不僅單場最有價值選手能獲頒由鐵三角所提供的產品，更將再贈一組予一位由MVP選手所抽出的幸運球迷，共享MVP榮耀及喜悅。

Audio-Technica (鐵三角) 自1962年於日本東京都成立，以專門製作黑膠唱盤機的唱頭起家，並跨足耳機及麥克風市場至今已將邁入第60個年頭。在海外各主要地區皆擁有據點、出口涵蓋世界百餘個國家，Audio-Technica於1988年在台灣中壢設置耳機及麥克風生產中心工廠，憑藉獨特的技術及品質，台灣鐵三角在全球鐵三角集團中不僅佔有極重要的一席之地，更將「Made in Taiwan」價值推向更新的高度。而身為走過半世紀音響之路的知名品牌，在精益求精的過程中，也不忘初衷持續深耕台灣，以提供所有音樂愛好者最優質的產品為己任，讓生活充滿音樂、實現Always listening帶來的美好感動。

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