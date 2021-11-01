中職／獅吼音樂祭聽好歌　進場統一獅抽耳機

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本次統一7-ELEVEN獅與Audio-Technica鐵三角攜手合作，以「運動X音樂」為出發點，希望透過熱血職棒賽事結合音樂的美妙節奏，感受更棒的聽覺體驗。邀請高人氣傑尼獅高志綱、胡智為、林岱安及林安可出馬，展現不論是賽事移動、自主訓練或是日常生活中，音樂的陪伴不只是一個必備，更是身邊最亮眼的配件！而鐵三角更大方與所有1號隊友共享
聆聽的美好，兩場賽事各將於局間現場抽出幸運球迷二位，送出擁有吸睛外型及均衡高音質表現的真無線耳機；此外當日賽事獅隊勝場不僅單場最有價值選手能獲頒由鐵三角所提供的產品，更將再贈一組予一位由MVP選手所抽出的幸運球迷，共享MVP榮耀及喜悅。
Audio-Technica (鐵三角) 自1962年於日本東京都成立，以專門製作黑膠唱盤機的唱頭起家，並跨足耳機及麥克風市場至今已將邁入第60個年頭。在海外各主要地區皆擁有據點、出口涵蓋世界百餘個國家，Audio-Technica於1988年在台灣中壢設置耳機及麥克風生產中心工廠，憑藉獨特的技術及品質，台灣鐵三角在全球鐵三角集團中不僅佔有極重要的一席之地，更將「Made in Taiwan」價值推向更新的高度。而身為走過半世紀音響之路的知名品牌，在精益求精的過程中，也不忘初衷持續深耕台灣，以提供所有音樂愛好者最優質的產品為己任，讓生活充滿音樂、實現Always listening帶來的美好感動。