自助餐夾完常被坑？行家洩露「正確點法」：錢沒被亂算過
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐就因方便快速且菜色多樣化的特點，深受不少外食族最愛的選擇之一，而自助餐的計價方式一直以來都是網路上熱議的話題。對此，就有一名網友好奇詢問「有沒有自助餐要怎樣才能遏止心情喊價的八卦？」而引來行家曝光正確點法，表示「錢從沒被亂算過！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 22:34:27
原PO於PTT八卦板上發文，指出自身常到自助餐店用餐，但他光顧的店家常常心情喊價，「我都買到100還吃不飽，無奈附近沒其他好的自助餐，只能硬著頭皮買」。面對該狀況，也讓原PO無奈詢問「有沒有自助餐要怎樣才能遏止心情喊價的八卦？」
問題一出，隨即引起眾多鄉民討論，「換店買不然就乖乖吞了吧，客層不同不差你」、「嘴巴甜一點，問阿桑說美女這樣多少？」、「買便當式的啊！一主菜三配菜那種，價格寫在牆上的那種」、「以前在外地買自助餐幾口菜就快兩百，嚇到」。
其中就有行家分享正確點法，直言「給你參考啦～我都直接說主菜+副菜$60，你幫我夾～因為我啥都吃沒差= =」、「我都有說六十唷！你多夾是你問題」、「我家這邊都有店員幫夾，錢都固定的，生意很好，每次點啥都知道多少錢從沒被亂算過，而且不用自己夾很輕鬆，用點的」。（編輯：陳雅雲）