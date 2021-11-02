搶當拿鐵霸主！星巴克太妃糖核果那堤回歸 cama新品迎戰
台灣人喜歡用咖啡作為晨間提振精神的飲品，而咖啡控除了嗜喝新鮮烘焙的美式風味，不少人偏好加入溫潤牛奶的拿鐵，年底聖誕季節來臨，星巴克每年備受矚目的「太妃核果風味那堤」重磅回歸限時開喝！cama café則推出「拿鐵選擇權」兩款新品迎戰，而常勝軍路易莎有多種招牌飲品任君挑選，究竟誰才是大家心目中的拿鐵霸主？
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-02 11:52:38
自從2001年上市以來即擄獲忠實粉絲追隨，太妃核果風味那堤已成冬日必喝的星巴克經典飲品！更有消費者每年都在苦等它回歸，沒喝到彷彿冬天不夠完整。
星巴克選用經典濃縮咖啡，融合現蒸香滑牛奶，搭配甜蜜的太妃核果風味糖漿，再將太妃蜜糖碎片撒於那堤上方的鮮奶油，香甜濃郁的滋味，每喝一口都是幸福啊！星巴克太妃核果風味那堤將於11月3日全門市限時回歸。
拿鐵的靈魂是義式濃縮的萃取，曾在義大利IIAC咖啡評鑑比賽及美國Coffee Review咖啡評鑑獲得高分的金獎咖啡豆，是cama café拿鐵香濃順口，餘韻悠長的穩定主因。
根據長年暢銷TOP 1的經典拿鐵，cama café再推出「微韻輕拿鐵」與「贅沢厚乳拿鐵」兩款新品，讓愛好者擁有自己的拿鐵選擇權。微韻輕拿鐵以輕量濃縮咖啡比例，搭配爽口鮮奶，咖啡淡香與甘甜奶味調配適宜，口味清爽滑順，適合不喜歡咖啡苦韻的消費者。
取名自日文豪華、奢侈之意的贅沢厚乳拿鐵，特地選用經特殊水分蒸散程序的天然牛乳，打造濃郁醇厚的乳脂含量，搭配義式豆風味均衡，適合喜歡重乳系、偏好濃厚奶香的消費者。而老饕級的咖啡控，則可品嚐經典拿鐵享受濃郁咖啡底蘊。
路易莎2021上半年超人氣熱銷咖啡飲品排行榜中，前五名就有三款是拿鐵飲品，由招牌黑咖啡搭配牛奶交織經典不敗的「咖啡拿鐵」奪得冠軍。亞軍「莊園級拿鐵」則是由莊園系列咖啡豆搭配光泉牛奶，濃郁滑順的療癒口感深受咖啡控熱愛。
而眾多人熱愛的小農系列，自然也是路易莎著名招牌之一，為支持在地酪農，將飲品升級成小農鮮奶，讓消費者入口就能感受濃郁奶香，TOP 5的「小農經典拿鐵」是喜歡奶香味重一點的消費者必點飲品。