中國若犯台！台灣民意基金會民調：近半對國軍保台沒信心
中國近來對台軍事動作不斷，國防部長邱國正也在立院答詢時表示「現在兩岸局勢是他從軍40年來最嚴峻時刻」，台灣民意基金會今 （2）日公布最新兩岸軍事危機下民調結果，47%受訪者對國軍保衛台灣沒信心，若中共犯台，47.6%認為蔡政府沒有做好充足準備。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-02 11:00:16｜2021-11-02 11:01:13
台灣民意基金會詢問，「如果中共明天武力犯台，您對國軍有效防衛台灣的能力，有沒有信心？」19.6%非常有信心，28.8%還算有信心，23.7%不太有信心，23.1%一點也沒 信心，7.6%沒意見、不知道、拒答。「面對中共可能武力犯台，一般說來，您覺得蔡英文政府是否已經做好充 分準備（包括軍事的與非軍事的）？」11.3%表示非常充分，32.4%還算充分， 27.2%不太充分，20.4%一點也不充分，8.7%沒意見、不知道、拒答。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣社會只有不到一半的成年人對國軍防衛台灣有信心，而且沒有信心者和有信心者只差1.6個百分點，說是「中度信心危機」仍足夠保守；若明天中共武力犯台，僅有不到半數的台灣人對國軍有信心、甚至只有兩成有強烈信心，而比較2020年9月調查基本與本次調查相同，一旦開戰，這很可能構成嚴重且難以收拾的問題，且是重複出現的問題。
前立委林濁水表示，雖然有47%受訪者對國軍保衛台灣沒信心，但這也反映出兩岸軍事實力相差懸殊的事實，面對周邊國家強敵威脅，多數國家都堅持維持徵兵制，例如近期對台灣相當友善的立陶宛採取徵兵制，以對抗俄羅斯威脅，但是台灣卻實施募兵制。
前立委林郁方表示，募兵制的始作傭者為陳水扁總統，民進黨每到選舉為了拉攏年輕人選票就縮短徵兵制役期。林郁方指出，馬英九總統決定推動募兵制，他當時是相當反對，曾經在台北賓館為此與馬總統辯論。