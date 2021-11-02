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乳癌術易出現淋巴水腫 新世手術引流效果佳高醫附設中和紀念醫院副院長林志隆表示，淋巴水腫是一種棘手病症，乳癌術後存活者每五個病患就一位有淋巴水腫的困擾，而且隨著年歲增長越發嚴重。
整型外科張智豪醫師說明，奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術可應用於中重度之上肢淋巴水腫，是利用23高倍光學顯微鏡將小於0.5mm或更細的淋巴管及週邊靜脈找出，利用新的奈米橋接技術將淋巴管支架放置於淋巴管與靜脈的連接處執行嫁接，確保淋巴管與靜脈之間的暢通，達到100%引流淋巴液的效果。
奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術 嘉惠淋巴水腫患者張智豪醫師分享，目前橋接過最細的淋巴管為0.25mm，需在手臂上執行4~6個小於1.5公分的傷口，手術後不但立即消腫，而且傷口的疤痕淺而不明顯；此外，此新型手術可應用於乳癌、子宮頸癌及前列腺癌等癌症手術後的淋巴水腫治療，目前在臺灣能擁有可以將比頭髮細1/25的透明縫線縫在0.3mm的淋巴管上的奈米顯超顯微技術，可造福更多淋巴水腫的患者。
術後消腫快 搭配復健早日回歸正常生活張智豪醫師強調，新式的奈米顯微手術，刀口淺而小，恢復期快，手術後隔天即可感受消腫程度及手臂變軟，而且螢光染劑不具放射性，術後傷口照顧簡單，搭配術後專業復健療程，可以很快回到原本的生活，出院時持續彈繃加壓照護三個月後換穿壓力衣三個月後，即可擺脫淋巴水腫的困擾，這項技術對許多淋巴水腫的病友來說，是另一種新的選擇。
資料來源：健康醫療網 乳癌術後淋巴水腫變成「米其林」！ 新世代奈米超顯微手術助消腫
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