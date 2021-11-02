中職／喝了想約會！樂天女孩推廣會津日本酒

我是廣告 請繼續往下閱讀
「寫樂雖然是純米酒，但是近聞有米香且帶有乳酸感的甜尾，跟海鮮或烤肉都超合拍，是很適合女性的一款搭餐酒，超級大推。」素有女酒豪之稱的凱莉絲稱讚地表示。平時較少喝酒的卉妮和菲菲則是不約而同對於「榮川酒造果實酒」印象深刻，榮川的梅酒，用的是青梅釀造，酒精度14%，可以感受到厚重的酒味，但卻無分離感，濃厚的梅子風味，像拿了一顆醃製的梅子入口，甘甜的滋味卻更似烏梅帶來的香甜，而尾韻的微醺感更是增加了不少醍醐味，讓平時滴酒不沾的菲菲好想在桃猿包廂喝梅酒。
卉妮則是對「榮造柚子酒」情有獨鍾，榮造柚子酒是將柚子果肉浸泡在清酒內製作，帶有果肉甜香，更有一絲絲的柚子獨特澀味，呈現有如新鮮柚子一般的風味，更爽口好喝，卉妮說：「我覺得這是一款男女皆宜的酒，好想在包廂約會！」
不只米酒和果實酒，會津另外兩支酒「純米酒月弓」和「會津中將純米吟釀」也是讓樂天女孩小貪杯了一下，會津地區的清酒特色是旨味豐富，清酒從冰箱拿出稍微回溫之後旨味迷人，若將杯子換成豬口杯，旨味更明顯。
即日起訂購全猿主場VIP包廂，刷樂天信用卡就贈送一瓶「寫樂 純米酒」。數量有限送完為止，未來樂天也將與會津共同規劃聯名酒品，希望能夠告訴台灣，日本會津產好酒！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！