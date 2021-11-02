苗栗警抓到偷車牌賊　助女畫家找回失竊作品

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣警方偵辦車牌遭竊案，在短短3小時內查獲32歲謝姓嫌犯，並在他車中起獲大量畫作、藝品，經追查發現為一名女畫家所有，女畫家被通知認領時，渾然不知作品已遭竊。
竹南警分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，竹南派出所10月26日接獲民眾報案，指稱停放在竹南運動公園附近的自小客車車牌不翼而飛，員警研判恐遭歹徒竊取車牌作為犯案工作，立即調閱失竊地點周邊監視系統。
警方發現，遭竊車牌已懸掛在其它車輛上，隨即動員多人前往攔查，在報案後3小時內逮獲32歲謝姓男子，並在謝嫌自小客車內查獲1包毒咖啡及大量價值不菲的藝術作品。
張中指出，這些藝術作品包含12幅畫作、1件陶土作品、1塊紅豆杉及手繪本，謝嫌起初支吾其詞辯稱是朋友寄放，加上作品又都沒有落款，案情一度陷入膠著。不過，承辦員警看到手繪本中疑有藝術家的筆名，於是透過網路協尋，輾轉聯絡到失主為紀姓女畫家。
警方表示，女畫家前往派出所認領贓物時告訴員警，她平日多居住於南庄作畫，遭竊的畫作、藝術品都存放在新竹縣峨眉地區租用倉庫內，已多日未前往查看，她渾然不知遭竊。
警方指出，女畫家對於員警單憑失竊物就能找到她，感到很驚訝，還好員警幫忙找回來，避免辛苦創作的心血白費。（編輯：戴光育）1101102