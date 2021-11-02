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第5度代表出席APEC　張忠謀：告訴各國台灣有實力入CPTPP

▲台積電創辦人張忠謀表示，會向APEC會員國傳達台灣加入CPTPP的意願與能力。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）
▲台積電創辦人張忠謀表示，會向APEC會員國傳達台灣加入CPTPP的意願與能力。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-02 11:38:34｜2021-11-02 11:41:55

總統府今（2）日上午召開「宣布第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」，總統蔡英文宣布由台積電創辦人張忠謀繼2006、2018、2019、2020後，第5度擔任我國領袖代表出席APEC。

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▲總統蔡英文宣布我國今年APEC代表團。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）
▲總統蔡英文宣布我國今年APEC代表團。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）
張忠謀說，非常榮幸接受這次任務，但很可惜的是，這次又是一個線上會議，「跟別的領袖互動的機會，可以說是沒有」。但是每個領袖或是領袖代表，都還是有6分鐘的時間，來說明自己的理念。

張忠謀說，總統蔡英文已表達支持、推動的理念，要他在會議上講出來。包括我國非常希望能夠加入CPTPP，要藉此機會跟相關國家與工作小組密切合作；另一方面，隨著疫情後經濟復甦，國際商務旅遊有必要先恢復，而要恢復的條件就是大家都打疫苗，現在疫苗分配的確還是存在問題，這樣的情形要改善。

張忠謀也提到，這也要牽涉到開放國界，這一兩年來，因為疫情關閉的國界需要重新開放，也要有自由貿易的精神，這個自己在7月的特別會議中已經提過，自己也很高興與榮幸，蔡英文再次指派自己擔任代表，希望能夠完成任務。 

回應媒體提問時，張忠謀也補充，他會把台灣的真實實力，與加入CPTPP的實力跟每一個領袖代表說明，我國貿易總額佔CPTPP蠻大的百分比，更重要的是台灣已經接近CPTPP所要求的標準，這些都會說明。

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