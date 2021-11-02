韓媒公開金宣虎近況：他想放棄一切 鼓勵當第二憲哥翻身
韓星金宣虎10月中遭前女友爆料，使得他被冠上「渣男」封號，儘管媒體、劇組以及友人出面幫忙洗白，甚至部分廠商、電影公司仍願意給他工作機會，但根據南韓記者透露，金宣虎因為對事情感到衝擊，有意放棄演藝圈工作。此外，有韓媒認為，金宣虎可以靠演技翻身，更以李秉憲2014年歷經桃色風波為例，李秉憲事後靠著無數作品奠定影帝地位，金宣虎踏入影壇的機率其實不無可能。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-02 11:51:41
電視台SBS姜記者在廣播中透露，很多人質疑金宣虎在炒新聞，但她表示金宣虎現在與世隔絕，跟外界完全斷聯，「因為這事件對他來說很衝擊，讓他想放棄一切，我說的是演藝生活。而且神奇的是，現在出來說話的人，都不是金宣虎的朋友，反而是女方的5、6位要好朋友出現，更把他們的聊天記錄交給媒體，可見對金宣虎的情況感到可惜」。
金宣虎雖然爆發感情爭議，但有媒體認為，這與他的實力演技無關，看好金宣虎靠演技翻身，更以李秉憲2014年被控出軌，遭李智妍與金多喜威脅、勒索50億韓元的事件為例，李秉憲雖然證實是被設計，愛妻李珉廷也出面挺老公，但李形象仍一落千丈，他隔年靠著好萊塢電影《魔鬼終結者：創世契機》、《絕地7騎士》成功翻身，也拿走南韓無數影帝獎座，今年在《魷魚遊戲》飾演的角色，也讓人印象深刻。