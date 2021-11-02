中二補選顏家為何陷入長考　陳柏惟曝關鍵4個字

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陳柏惟說：「傳說他地方勢力龐大，有人說這次罷免點兵點將，但開出來的不是他們要的數字。」陳柏惟罷免案同意票77,899票，不同意票73,433票，投票率51.72%，為罷免案史上最高。他還透露罷免前，民調顯示自己不被看好：「我一生的民調不超過4萬票，開出來7萬3一定有問題嘛！」
陳柏惟說，自己2年來不曾攻擊顏家，唯一說過的就是讓顏寬恒落選「放他自由」。而顏寬恒「自由」之後，又發雞排又成功減肥，他的人生變得很彩色。但罷免案打到後來，民調和情勢明明對罷免方有利，顏寬恒卻在關鍵時刻發臉書，引來各方嘲罵：「寫什麼土地什麼良民證，那些都已經變得很奇怪。我的感覺，內部一定有矛盾，或許是兒子跟爸爸想的不一樣，也有可能是爸爸和朱立倫想的不一樣。」
陳柏惟認為：「有可能是空軍和陸軍的矛盾、有可能是顏家和市府的矛盾，這個我抓不準，但一定有些矛盾尚未處理完。」
陳柏惟說這次罷免，與其說他被抹黑，不如說是被封鎖。他分析中二選區其實很單純，最大特色是資訊封閉：「大馬路、大樓社區，開出來的票都不會太差，村莊就很不一樣。」
陳柏惟說，服務處結帳時發現，有些里兩年來從不曾送過花圈花籃，經支持者反映才知道，禮儀社問喪家希望哪些民代可以來，若喪家提到陳柏惟，禮儀社就會說「那個沒在跑不用叫」。有次他想參與某個大型活動，走到門口被以「今天沒邀請政治人物」拒絕，卻聽到已卸任的顏寬恒在裡面致詞「不好意思我努力不夠，害我們這區沒有立委。」他內心吶喊：「這區有立委啊！但是他被擋在外面。」
陳柏惟說：「更早之前的候選人，有些村莊連走都走不進去，這就是為什麼最後10天我要步行的原因，我們必須突破封鎖走進村莊裡。」他認為地方派系並非牢不可破，但需要時間深耕地方，用溝通慢慢化解岐見。