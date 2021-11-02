COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中二補選顏家為何陷入長考　陳柏惟曝關鍵4個字

▲中二補選藍軍誰參戰？顏清標前天公開露面時，僅說「會在適當時機對外公佈」。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.02）
▲中二補選藍軍誰參戰？顏清標前天公開露面時，僅說「會在適當時機對外公佈」。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.02）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-02 11:58:14｜2021-11-02 12:02:48

台中第二選區立委補選，綠營可望明日由民進黨主席蔡英文提名林靜儀醫師參戰。國民黨卻遲未定案，大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前公開露面時，亦僅說「會在適當時機對外公佈」。前立委陳柏惟指出，顏家陷入長考，除了罷免贏得不漂亮，攸關面子問題，另一原因應是內部矛盾尚未化解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中二選區立委補選將於明年1月9日舉行，對於是否由顏家兄妹之一出征，國民黨台中市黨部主委林敏霖透露：「顏家很客氣表示，可以先找地方其他適合的人選，黨正在勸進中。」對於到底要不要選？顏家陷入長考，陳柏惟昨晚上政論節目時說：「我以旁觀者角度，覺得是面子問題。」

陳柏惟說：「傳說他地方勢力龐大，有人說這次罷免點兵點將，但開出來的不是他們要的數字。」陳柏惟罷免案同意票77,899票，不同意票73,433票，投票率51.72%，為罷免案史上最高。他還透露罷免前，民調顯示自己不被看好：「我一生的民調不超過4萬票，開出來7萬3一定有問題嘛！」
 

▲中二立委罷免投票前，顏寬恒在臉書連發兩文引起討伐，陳柏惟嗅到矛盾的味道。（圖／記者葉政勳攝，2021.11.02）
▲中二立委罷免投票前，顏寬恒在臉書連發兩文引起討伐，陳柏惟嗅到矛盾的味道。（圖／記者葉政勳攝，2021.11.02）
陳柏惟說，自己2年來不曾攻擊顏家，唯一說過的就是讓顏寬恒落選「放他自由」。而顏寬恒「自由」之後，又發雞排又成功減肥，他的人生變得很彩色。但罷免案打到後來，民調和情勢明明對罷免方有利，顏寬恒卻在關鍵時刻發臉書，引來各方嘲罵：「寫什麼土地什麼良民證，那些都已經變得很奇怪。我的感覺，內部一定有矛盾，或許是兒子跟爸爸想的不一樣，也有可能是爸爸和朱立倫想的不一樣。」

陳柏惟認為：「有可能是空軍和陸軍的矛盾、有可能是顏家和市府的矛盾，這個我抓不準，但一定有些矛盾尚未處理完。」
 

▲陳柏惟認為顏家遲不鬆口，背後癥結應是內部矛盾。（圖／陳柏惟臉書，2021.11.02）
▲陳柏惟認為顏家遲不鬆口，背後癥結應是內部矛盾。（圖／陳柏惟臉書，2021.11.02）
陳柏惟說這次罷免，與其說他被抹黑，不如說是被封鎖。他分析中二選區其實很單純，最大特色是資訊封閉：「大馬路、大樓社區，開出來的票都不會太差，村莊就很不一樣。」

陳柏惟說，服務處結帳時發現，有些里兩年來從不曾送過花圈花籃，經支持者反映才知道，禮儀社問喪家希望哪些民代可以來，若喪家提到陳柏惟，禮儀社就會說「那個沒在跑不用叫」。有次他想參與某個大型活動，走到門口被以「今天沒邀請政治人物」拒絕，卻聽到已卸任的顏寬恒在裡面致詞「不好意思我努力不夠，害我們這區沒有立委。」他內心吶喊：「這區有立委啊！但是他被擋在外面。」

陳柏惟說：「更早之前的候選人，有些村莊連走都走不進去，這就是為什麼最後10天我要步行的原因，我們必須突破封鎖走進村莊裡。」他認為地方派系並非牢不可破，但需要時間深耕地方，用溝通慢慢化解岐見。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀