明年1.5萬人教召14天 國防部：射擊與戰鬥教練時數翻倍
為因應中國軍事威脅，國防部除今年新增編2個後備旅外，也將從明（2022）年起局部試行後備軍人14天教育召集。國防部今（2）日表示，明年試行「1年1召、1次14天」的新制教召，射擊與戰鬥教練時數增加一倍。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-02 12:14:05｜2021-11-02 12:15:43
國防部今日上午舉行「明年教育召集執行作法說明」記者會，全民防衛動員室副主任馬家龍少將表示，為有效提升後備部隊戰力，規劃明年起，以「後退先用」為原則，試行「年年施訓，每次14天」教育召集訓練，舊制5至7天教召訓練，結合單位作戰任務，採召訓中心基地輪訓或部隊自訓方式實施，計9萬7000餘人。新制14天教召訓練，採局部試行方式，規劃以作戰區為單位，於1至3季，由三軍司令部及後備指揮部，計25個營（連）1萬5000餘人實施驗證，並於第4季完成試行成效檢討及各項評估，以為後續政策研修及部隊訓練執行之參據。
至於課程規畫，馬家龍表示，14天教召第一週著重「射擊訓練」，增加召員射擊時數與彈藥數量，實施兵器教練等課程複訓。舊制時數為12小時、新制為28小時，增加16小時，其中手槍射擊發數從15發增至35發、步槍從21發增至45發、機槍從33發增至69發、迫砲從17發增至34發，總發數從86發增至183發。
馬家龍表示，第二週則以「戰鬥教練」為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，磨練幹部指揮及部隊應處能力。舊制時數為12小時、新制為56小時，增加44小時，增加行軍訓練、戰傷急救、工事構築、障礙物破壞與通過、地形地物利用、班攻擊與防衛等。
國防部表示，為兼顧國家安全及減少雇主負擔，經常僱用員工數20人以下之中小企業，有2人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工，可憑相關證明，辦理免除本次召集。