國家公園系列最後一套 壽山公園套幣11/11限量發售
中央銀行「台灣國家公園采風系列」套幣至今已發行9套，央行今（2）日再宣布，第10套、也是最後一套「壽山國家自然公園」平鑄套幣將於今（110）年11月11日，委請台灣銀行公開發售，而且限量2萬套，每人每次限購1套，每套訂價新台幣400元。
記者顏真真/台北報導
2021-11-02 12:43:47
央行先前已發行9套國家公園套幣，11月11日將再發行第10套壽山國家自然公園，央行發行局長鄧延達說，壽山雖然不是國家公園，但人文景觀、生態相當豐富，等同國家公園，而且這也將是這系列的最後一套，下一個主題，央行正在徵求各界意見中，尚未定案，希望產品能與時俱進，貼近民眾生活。
第10套台灣國家公園采風系列以壽山國家自然公園為主題，內嵌110年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。章牌正面圖案為國定古蹟「鳳山縣舊城-東門」，以彩色呈現；背面圖案為台灣獼猴。套幣內容介紹由高位珊瑚礁所形成的石灰岩地質、泰國谷、旗後燈塔、打狗英國領事館官邸等獨特地質、人文景觀，與台灣海棗、密毛魔芋、山羌及馬卡道澤蟹等低海拔淺山生態。饒富教育意義，值得收藏，歡迎各界踴躍購買。
至於之前發行的采風系列套幣銷售如何？第1套墾丁限量7.2萬套全部銷售一空，第2套玉山5.5萬套也賣完，太魯閣、雪霸國家公園套幣減量至3.5萬、2.5萬套同樣售罄，而陽明山、金門、有東沙環礁、台江國家公園及澎湖南方四島則還有剩。