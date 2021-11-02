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宋慧喬罕見上傳「高清無P照」　分手小帳曝光超曖昧內容

▲宋慧喬（右）PO跟張基龍無上任何LOGO的乾淨劇照，互動超曖昧。（圖／宋慧喬、現正分手中IG）
▲宋慧喬（右）PO跟張基龍無上任何LOGO的乾淨劇照，互動超曖昧。（圖／宋慧喬、現正分手中IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-02 13:02:49｜2021-11-02 13:05:46

南韓女神宋慧喬睽違3年回歸小螢幕，她與張基龍合作的新戲《現正分手中》本月12日開播，劇組大動作展開事前宣傳，宋慧喬也動起來，在IG秀出與張基龍的親密無LOGO合照，粉紅泡泡甜蜜氛圍，讓人好奇他們劇中的感情發展。

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▲向來只發時尚訊息的宋慧喬，罕見投入新戲宣傳，上傳跟張基龍的合照。（圖／宋慧喬、現正分手中IG）
▲向來只發時尚訊息的宋慧喬（右），罕見發新戲貼文，PO跟張基龍的合照。（圖／宋慧喬、現正分手中IG）
《現正分手中》首波預告日前釋出，宋慧喬劇中因一段戀情受傷，她表示：「因為愛，我失去了一切，決定再也不會去愛。」直到遇見張基龍，久違的心動感浮現，「曾認為不可能的普通戀愛，來了。」曖昧感爆棚的內容，未播就讓觀眾好奇不已。

該劇是宋慧喬與宋仲基離婚後，睽違3年的回歸大戲，《現正分手中》劇組總動員，特別為此劇開設IG帳號。而向來只發時尚訊息的宋慧喬，這次也罕見投入宣傳，她在IG秀出跟張基龍未經後製的曖昧合照，更標記《分手》官方帳號，可見她對復出大作的重視程度可見一斑。

值得一提的是，台灣OTT與電視台看準這波收視潮，friDay影音大手筆買下台灣網路獨播權，而八大電視也宣布同月同步韓國「電視跟播」，超罕見的情況，驗證宋慧喬不容忽視的影響力。

▲宋慧喬（中）劇中飾演時尚公司的組長。（圖／現正分手中IG）
▲宋慧喬（中）劇中飾演時尚公司的組長。（圖／現正分手中IG）
▲宋慧喬睽違3年回歸電視劇。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬睽違3年回歸電視劇。（圖／宋慧喬IG）
▲《現正分手中》特別開設的IG帳號，有不少宋慧喬未曝光的花絮側拍。（圖／現正分手中IG）
▲《現正分手中》特別開設的IG帳號，有不少宋慧喬（右）未曝光的花絮側拍。（圖／現正分手中IG）
▲宋慧喬（右）跟張基龍劇中飾演一對情侶。（圖／現正分手中IG）
▲宋慧喬（右）跟張基龍劇中飾演一對情侶。（圖／現正分手中IG）

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