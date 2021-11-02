建管處銷罰單涉犯圖利 柯文哲：扣帽子害公務員不敢做事
台北市建管處再度爆發弊案，根據檢方調查，前建管處科長陳建銘疑似接受民代關說，將一般民眾的罰單撤銷，涉犯《貪污治罪條例》圖利罪，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今（2）日上午接受訪問時，對於此事態度則相對低調，僅表示很多事情還是要等到調查結果出爐，並反問「到底圖利跟服務這兩個要怎麼區分？」
記者丁上程／台北報導
2021-11-02 13:04:20
柯文哲表示，有時候公部門對民眾的違規進行開單，民眾來申訴或者民代來陳情，市府就把罰款金額減量甚至取消，「你說他是圖利？」柯文哲說，就因為如此長期以來公務員什麼事情都不太敢做，「動不動就扣個大帽子說圖利，包括警察，有時警察處理勤務，動不動扣個傷害罪、什麼罪，最後變成警察袖手旁觀、公務員能拖就拖，這不是好的文化。」
現場記者也追問柯文哲，是否認為這不算是關說？對此柯文哲則表示，有時候民代是針對民眾陳情問題進行關切，也不見得是關說，「議員關切跟關說那條線要怎麼劃分，這也是問題。」柯文哲說，出問題的話就把來龍去脈再檢視一遍，先確定公務員並沒有收錢，再來按照情況將規定不清楚的地方弄清楚，最後建立一個讓公務員安心執法的環境。