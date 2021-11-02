北市推「購起來」活動！消費滿200元憑發票抽百萬電動車

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會後柯文哲受訪時被問到，針對加碼抽獎活動，台北市祭出多少預算，希望達到多少成效？柯文哲說，共花費5000萬元，柯文哲說，其實coupon概念促銷外，最重要還要有點行銷，純粹只有加碼效果不是很大，要有一些行銷，從現在到年底有很多活動。媒體詢問，原先有要搭配熊好券，但預算還卡在議會？對此，柯文哲說，會拜託議會盡快通過。
北市商業處指出，民眾只要於臺北市店家消費，持有今年10月8日至2022年2月15日的發票或收據，單筆消費金額每滿新台幣200元以上，即可至活動官網登錄獲得1次抽獎機會，於特約店家消費，更可獲得2次抽獎機會，單筆消費最多獲得100次抽獎機會，並將於今年11月6日至2022年2月22日抽獎期間抽出各項好禮。
而其中日日抽的最大獎為iPhone13，週週抽則為「返現100倍」郵政禮券及商圈特色好禮，月月抽Tesla MODEL 3、Lexus UX 250h、金元寶、熱門小家電、台北地下街禮券及台北悠遊儲值金，總抽則有價值超過300萬元的Audi e-tron 55 advanced豪華電動休旅車、1兩重黃金金條、MacBook Air、VIVE Flow VR眼鏡、PS5、Nintendo Switch健身環大冒險主機組合、Dyson及禾聯多項熱門3C家電等。