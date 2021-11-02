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北市推「購起來」活動！消費滿200元憑發票抽百萬電動車

▲為了刺激疫情後民眾消費，台北市政府推出「台北購起來」活動，只要消費滿200元，就有機會抽中百萬名車。（圖／台北市政府提供）
▲為了刺激疫情後民眾消費，台北市政府推出「台北購起來」活動，只要消費滿200元，就有機會抽中百萬名車。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-11-02 13:55:50

因應新冠肺炎疫情後對台北市的經濟造成影響，為了促進民眾消費，台北市政府今（2）日召開記者會，宣布即日起至明年2月15日，推出「台北購起來」抽獎活動。只要消費滿200元，憑發票或收據就可進行抽獎，最大獎有機會抽到價值325萬元的電動汽車。台北市長柯文哲也表示，純粹加碼效果不是很大，還是要有些行銷活動才能促進民眾消費。

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台北市政府今天召開「2021台北購起來」消費抽獎活動記者會，北市商業處表示，北市府自即日起至2022年2月15日，推出為期近3個半月的「2021台北購起來」消費抽獎活動，規劃日日抽、週週抽、月月抽、萬華加碼月月抽及總抽獎等活動，民眾只要在活動期間至台北市店家消費滿200元，動動手指登錄發票或收據，就有機會抽中百萬高級電動汽車、返現百倍購物金、金元寶、熱門家電及iPhone13等總價值超過新台幣3000萬元多項好禮，消費越多，中獎機會越高。

會後柯文哲受訪時被問到，針對加碼抽獎活動，台北市祭出多少預算，希望達到多少成效？柯文哲說，共花費5000萬元，柯文哲說，其實coupon概念促銷外，最重要還要有點行銷，純粹只有加碼效果不是很大，要有一些行銷，從現在到年底有很多活動。媒體詢問，原先有要搭配熊好券，但預算還卡在議會？對此，柯文哲說，會拜託議會盡快通過。

北市商業處指出，民眾只要於臺北市店家消費，持有今年10月8日至2022年2月15日的發票或收據，單筆消費金額每滿新台幣200元以上，即可至活動官網登錄獲得1次抽獎機會，於特約店家消費，更可獲得2次抽獎機會，單筆消費最多獲得100次抽獎機會，並將於今年11月6日至2022年2月22日抽獎期間抽出各項好禮。

而其中日日抽的最大獎為iPhone13，週週抽則為「返現100倍」郵政禮券及商圈特色好禮，月月抽Tesla MODEL 3、Lexus UX 250h、金元寶、熱門小家電、台北地下街禮券及台北悠遊儲值金，總抽則有價值超過300萬元的Audi e-tron 55 advanced豪華電動休旅車、1兩重黃金金條、MacBook Air、VIVE Flow VR眼鏡、PS5、Nintendo Switch健身環大冒險主機組合、Dyson及禾聯多項熱門3C家電等。

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