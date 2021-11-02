一起助攻！全民投票「決定愛的力量」 新增2方式登入
由台新銀行公益慈善基金會等共同主辦的全台最大的網路公益投票活動「您的一票，決定愛的力量｣，自11月1日起中午起已開放網路投票，這屆共有303家提案單位，角逐94個公益基金名額，並由台新夢想家籃球隊擔任愛心大使代言，希望號召更多年輕族群關注公益，關懷台灣弱勢族群。
記者顏真真/台北報導
2021-11-02 14:20:11
這項網路公益投票活動由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北艋舺龍山寺、众社會企業、研華文教基金會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及國立中央大學公益傳播中心共同主辦，邀請全民投票，支持全台公益團體提案，並將依照民眾票選結果頒發公益基金，其中「社會福利」計有72家團體可獲公益基金，其中50萬元組12名、25萬元組20名及10萬元組40名。
此外，「文化教育」15萬元共有10名、「數位學習」15萬元3名、「復能自立」20萬元2名及「社會企業」領域-「社福社企」15萬元2名，另众企提供創新服務獎20萬，無論是否獲獎，只要提案夠創新就有機會獲獎；而「公益傳播」則提供2萬元5名公益基金，給18-35歲青年，為社福團體拍攝公益影片後，提案參賽。
今年「您的一票，決定愛的力量」還找來籃球明星田壘帶領台新夢想家球團球員李德威、吳松蔚、林俊吉、錢肯尼及陳振傑一同響應公益，拍攝宣傳影片「聚集力量」篇，希望透過描繪球員在球場上認真比賽，只要聚集力量，就能翻轉勝負。台新銀行公益慈善基金會表示，此精神也與台灣中小型的社福團體在各地默默耕耘的精神不謀而合。
民眾即日起至11月30日下午5點都可上網投票，只要上網搜尋「愛的力量」或掃描QR code，進入投票網站，即可支持公益團體。今年投票活動因臉書（Facebook）政策改變，為維護活動網站投票的穩定性，暫時停用Facebook投票，民眾可利用LINE帳號、Google帳號或利用「Richart Life」app登入，綁定手機驗證碼後，即可進行投票，每人可投10票支持10個不同公益提案，投滿10票還有機會抽住宿券及餐劵。