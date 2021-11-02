「這台飛機碳排放量少！」 強生搭私人飛機挨轟雙重標準
（中央社格拉斯哥1日綜合外電報導）英國首相強生的發言人說，強生參加完聯合國氣候峰會後，將從蘇格蘭格拉斯哥搭乘私人飛機飛回倫敦，稱飛機使用永續燃料能抵銷碳排，但這番說法肯定將遭到砲轟。
文/中央社
2021-11-02 15:50:06
強生（Boris Johnson）正在格拉斯哥（Glasgow）主持聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），他希望藉由公布一系列新政策，由英國帶頭鼓勵其他國家解決碳排問題。
然而，強生參加完領袖高峰會後，將選擇搭機而非搭乘火車回到倫敦，此舉肯定會受到各界圍剿。
記者詢問強生的旅行計畫時，強生的發言人說：「他這趟飛行使用的兩種燃料顯然都具有永續性，也抵消了碳排放量…重要的是，能讓首相在全國各地移動，因為他顯然時間緊迫。」
強生原本可以搭乘火車，後來卻選擇搭機，被問到該怎麼合理化這個決定時，強生的發言人說，他搭乘的是「全球這種尺寸中碳效率最高的機型之一」。
他說：「舉例來說，這款飛機排放的二氧化碳量，比較大型的航海家號（Voyager）機型少了15%。」他指的是英國王室與首相使用的航海家號專機。
他說：「我們使用一種特定燃料，結合35%的永續航空燃料與65%的一般燃料，這是能允許的最大容量，顯然將可抵銷碳排放量。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1101102