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連蛋白、蛋殼都買不起　首購族出走「蛋盒區」討論聲量增

▲近期北部買氣需求熱絡，連桃園地區的房市也受到顯著帶動。（圖／NOWnews資料照片）
▲近期北部買氣需求熱絡，連桃園地區的房市也受到顯著帶動。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-02 14:41:21

先前房市雖因疫情而逐漸趨緩，不過在市場需求與供給持續暢旺之下，國內房價不僅未見下探還持續緩漲，這也連帶影響到「首購族」的購屋方向。根據國內房地產媒體公司近期的調查顯示，六都民眾的購屋需求，在網路上的討論聲量雖在金融話題升高的排擠下趨緩，但以往由俗稱「蛋黃區」的市中心往市郊蛋白或蛋殼區移動的購屋行為，開始出現明顯的跨縣市流動討論，首購族討論出走到「蛋盒區」的聲量大增。

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房地產媒體代理商彥星喬商總經理劉安立觀察，從今年前8月的買賣移轉棟數來看，全年有望較去年成長，有機會挑戰房市近7年來的交易新高；顯見高房價的問題，沒有逼退購屋族群的剛性需求，但迫使首購族不得不考慮移居外縣市。

輿情系統品牌意藍資訊OpView經理宋孟儒指出，由於市中心開發較早房價偏高，近年推案多屬豪宅產品，因此網路輿情討論聲量較少；購屋需求輿情多以首購族的話題居多，因此雙北生活圈每季調查幾乎都有林口、三峽、淡水的區域個案討論。

不過，宋孟儒分析，今年上半年雙北市的民眾，除了探討少子化、高房價、出走潮等痛苦指數偏高的現象級關鍵字之外，青埔受惠於高鐵的便利性縮短了通勤時間，且重劃區議題多未來漲勢可期，也納入了雙北民眾購屋討論的範圍之內；而連柯P都直呼台北房價年輕人買不起，使得台北市長柯文哲成為上半年台北房市輿情熱度上升最多的話題指標。

青埔、竹北及烏日，分別是桃園、新竹及台中的討論熱點。宋孟儒表示，在桃園及新竹的房地產輿情聲量裡也觀察到跨縣市相互提及的關聯性，台中則是與彰化連動；相較於雙北輿情討論較多的現象關聯字，桃園則是針對邀請KOL開箱或近期推案的新屋，如「宜誠世界極」、「合發大境」、「丰城秀景」有較多的討論；新竹與台中則是對於區域房市開價是否背離市場、沒有議價空間等市場震盪話題，有較密集的關注。

至於台南及高雄，除了科技園區及捷運沿線的購屋需求受到關注之外，宋孟儒分析，區域推案量較多的品牌建商如遠雄、興富發及太普則是較容易被點名談論；但由於市場交易相對北部及中部穩定，所以南部區域房市現象級議題反而不多，多落在實際個案的狀況及建商的服務品質與規格的討論中。

▲上半年台北市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年台北市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年新北市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年新北市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年桃園市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年桃園市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年新竹縣市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年新竹縣市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年台中市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年台中市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年台南區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年台南區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年高雄市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）
▲上半年高雄市區域聲量分析。（表／彥星喬商提供）

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