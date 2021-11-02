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終於抽中國旅券！他「少1動作」取消資格　眾愣：沒救了

▲國旅券最後一輪的中籤號碼已經抽出，四輪抽籤已經結束。（圖／記者張塵攝，2020.12.28）
▲國旅券最後一輪的中籤號碼已經抽出，四輪抽籤已經結束。（圖／記者張塵攝，2020.12.28）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 14:28:04

因應新冠疫情衝擊，除了行政院推出的五倍券以外，各部會也祭出多種加碼券，包括國旅券、藝Fun券、動滋券等等，而今（2）日，是國旅券最後一次抽籤，也就是最後能爽拿一千元國旅券的機會。對此，就有網友透露自己家人終於在第四週開胡中獎，但卻因為疏忽，而導致不能領券，引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「人算不如天算，家人當初申請五倍券是去超商，我是不知道超商的流程，我用電腦+讀卡機的，當初有提示加碼券，但家人去超商的似乎沒有提示，所以他們就沒有申請加碼券，結果現在家人中籤國旅券，想換時才發現當初沒有申請到加碼券，1000元啊！天啊！還有救嗎？」

▲交通部響應五倍券，加碼推出國旅券。（圖／交通部）
▲交通部響應五倍券，加碼推出國旅券，今天抽出最後一輪得獎名單。（圖／交通部）
貼文一出，網友紛紛回應「沒救了喔，10/29是最後登記期限」、「如果可以這樣玩，那幹嘛登記，當然是沒救」、「我老婆把小孩的藝fun券勾到數位，結果抽到紙本也沒得領」、「以後要是還有這種活動，大家真的多看資訊....一堆人都還是搞不懂」、「發現中獎後才登記一律沒用，因為登記後是下一次才會抽你，而這次是最後機會，等於沒救喔」。

而根據五倍券官網規則說明，若要參加本週的抽獎，最晚要在10月29日晚間11時59分前登記勾選加碼券，所以如果你也跟這位網友家人一樣，屬於沒登記又抽到，也沒有辦法再補登記領獎；而如果是前三次中籤再補登記的民眾，也僅能參加下次的抽獎。也就是說，假設你沒登記第三次抽獎，第三次卻抽到，事後補登記，也僅能參加今天第四輪抽獎，如果今天沒抽到，那就錯失能領國旅券一千元的機會了！（編輯：張嘉哲）

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