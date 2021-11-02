中市「無建使照」社區活動中心 議員：公安隱憂

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周永鴻指出，活動中心常作為社區關懷C據點、長青學苑、鄰里聯歡活動、社區發展協會使用，使用者以社區長輩居多。在10月27日神岡社口活動中心疫苗快打站吊扇掉落砸傷兩位民眾，再次凸顯台中市原縣區活動中心設備老舊與缺乏建使照的問題。
周永鴻說，社會局主管的社區活動中心251棟中，有121棟無建照、119棟無使照；民政局主管的里活動中心188棟則有30棟缺建、使照，幾乎都在原縣區，也造成公共安全隱憂。
周永鴻批評，許多活動中心建物及內部設備超過使用年限，市府卻沒有謹慎盤點、檢修和更新，而是將預算用在綁樁聯誼上，光是民政局含明年（111年）待執行預算，四年來就編列1.97億在地方基層幹部和地方意見領袖聯誼活動、座談會、探訪民隱上。
周永鴻還秀出探訪神岡溪洲守望相助隊拍到的照片，照片裡監視系統顯示器為100年12月購置，使用年限4年，已經年久失修貼上「故障」的字條。他批評民政局和社會局對各區硬體設施不夠重視。
民政局長吳世瑋表示，截至今年10月底，民政局轄管188座里活動中心，並自104年起編列補助各區公有建物修繕及充實設備經費，今年並編列資本門預算為2088萬5000元、經常門預算700萬元，針對極需汰換老舊設施設備的里活動中心，可經由區公所申請民政局經費補助辦理汰換。
另有關社口社區活動中心吊扇事件，市府也要求區公所全面檢視里活動中心內設施設備，若有汰換的必要，請各區公所盡速提報申請補助，維護洽公或辦活動良好及安全的環境。
有關少數待補照里活動中心，如建築技術可克服，且無土地產權問題，將積極協助區公所爭取預算拆除重建，但有些年代久遠，所有權人已過世，無法立即補照活動中心，則改作為非常態性、低強度使用(如臨時會議、儲藏物品等場所)，並要求區公所定期辦理消防安全檢查，投保公共意外險及火災險。