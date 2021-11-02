中市「無建使照」社區活動中心 議員：公安隱憂

台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站，日前發生吊扇掉落意外，造成 2 位長者受傷。今 (2) 日民進黨議員周永鴻等人質詢時，批評盧市府浮編大量預算在聯誼交流，光是民政局四年花了 1.97 億，卻無法把關活動中心安全，守望相助隊監視系統損壞也無人聞問，要求市府積極盤點並改善活動中心硬體設施。民政局長吳世瑋表示，針對極需汰換老舊設施設備的里活動中心，可經由區公所申請民政局經費補助辦理汰換。

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周永鴻指出，活動中心常作為社區關懷 C 據點、長青學苑、鄰里聯歡活動、社區發展協會使用，使用者以社區長輩居多。在 10 月 27 日神岡社口活動中心疫苗快打站吊扇掉落砸傷兩位民眾，再次凸顯台中市原縣區活動中心設備老舊與缺乏建使照的問題。

周永鴻說，社會局主管的社區活動中心 251 棟中，有 121 棟無建照、 119 棟無使照；民政局主管的里活動中心 188 棟則有 30 棟缺建、使照，幾乎都在原縣區，也造成公共安全隱憂。

周永鴻批評，許多活動中心建物及內部設備超過使用年限，市府卻沒有謹慎盤點、檢修和更新，而是將預算用在綁樁聯誼上，光是民政局含明年（ 111 年）待執行預算，四年來就編列 1.97 億在地方基層幹部和地方意見領袖聯誼活動、座談會、探訪民隱上。

周永鴻還秀出探訪神岡溪洲守望相助隊拍到的照片，照片裡監視系統顯示器為 100 年 12 月購置，使用年限 4 年，已經年久失修貼上「故障」的字條。他批評民政局和社會局對各區硬體設施不夠重視。

民政局長吳世瑋表示，截至今年 10 月底，民政局轄管 188 座里活動中心，並自 104 年起編列補助各區公有建物修繕及充實設備經費，今年並編列資本門預算為 2088 萬 5000 元、經常門預算 700 萬元，針對極需汰換老舊設施設備的里活動中心，可經由區公所申請民政局經費補助辦理汰換。

另有關社口社區活動中心吊扇事件，市府也要求區公所全面檢視里活動中心內設施設備，若有汰換的必要，請各區公所盡速提報申請補助，維護洽公或辦活動良好及安全的環境。