李眉蓁發文抄錯城中城懲處人數 黃偵琳反酸明顯消費災難
「國民黨一早發文又抄錯，連懲處人數都搞不清楚，明顯就又是在消費災難！」民進黨左營楠梓市議員參選黃偵琳今(2)日於臉書發文痛批，國民黨高雄市議李眉蓁先前與多位國民黨藉議員聯合發起調查小組，結果連市府城中城大火懲處數量都搞不清楚，明顯就又是在消費災難。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-02 18:21:34
黃偵琳表示，城中城大火高市府繼消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭後，昨天消防局9名主管、工務4名主管記過並調職，共計13人；而李眉蓁卻說昨天市府懲處了22名業務承辦人員。黃偵琳質疑，李眉蓁論文抄襲都還說不清楚，現在到底是本身程度出了問題？還是連數字也抄錯？原來國民黨所成調查小組原來是這樣調查訊息。
至於李眉蓁以2011年胡志強處理阿拉夜店大火來做比較並質疑陳其邁，當年檢討胡志強時意氣風發，現在只有一句「所有的責難他都會承擔」，局長下台了、幕僚行政處分或調職，而陳市長到底承擔了什麼？黃偵琳則反批，阿拉夜店因時任市府消防稽查疏失、以及違反分區使用，更有官商勾結問題，大火造成9死8傷慘劇，與城中城物件問題根本不能相比。
黃偵琳也直指當時胡志強所懲處的經發局長、都發局長請辭後還改任市政顧問，有下台跟沒下台一樣，而胡志強本人也是隔天才出面道歉，更不用說2015年新北八仙塵爆，當初朱立倫隔了一年三個月才道歉。
黃偵琳認為，國民黨市議員這種漫不經心的發言，連懲處人數都胡扯，只是凸顯內容由別人餵食，實際上心態就是透過消費火災，來建立之後公投宣傳時攻擊政府的彈藥。黃偵琳也反酸，到底國民黨這一系列荒腔走板的攻擊，最後是彈藥還是自爆彈，選民會看的一清二楚。