民調指年輕人認戰爭準備不足 邱國正：戰爭準備永不嫌夠
台灣民意基金會今（2）日公布「兩岸軍事危機下的台灣民意」民調，結果指出面對中共武力犯台，沒有年輕人認為蔡政府做好非常充分準備。對此，國防部長邱國正表示，戰爭準備永遠都不夠，若當過兵服過役後感受也許會不同。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-02 15:30:53｜2021-11-02 15:33:06
立法院今日邀請行政院長蘇貞昌繼續進行施政報告，並接受質詢。中午院會休息時，媒體詢問民調顯示沒有年輕人認為蔡政府做好非常充分戰爭準備，邱國正表示，戰爭要準備永遠嫌不足，年輕人尤其沒經驗，情緒馬上直接反應認為準備是零，這也不會去怪他們，不了解狀況下突然反應，可能不知道、不抱任何期待搞成變成零，他認為以後慢慢成長、服完兵役可能會有所改觀，過去他也曾年輕過，也懵懵懂懂過。
教召新制明年上路，有1萬5000人將受1年14天的教召訓練，有在野黨立委認為替代役也要接受教召，邱國正答覆表示，替代役不是國防部管的，假如要接受教召總是有議題經過一番討論、跨部會協調，他沒有辦法答覆，他也是第一次聽到替代役要加入教召行列。
針對明年14天教召射擊與戰鬥訓練時數翻倍，是否與中國敵情威脅有關?邱國正表示，很多作為要與時俱進，理由很多，不管是自己發現某方面不夠，也不完全是敵情，如果跟著敵情走不勝其擾，所以每次工作後都會開檢討會，檢討出原因，不足在哪裡，該要強化納入以後改進，也不完全是因為敵情。