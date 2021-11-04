土城市中心千坪建案安和琉域　校園第一排景觀公園環繞

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新北市近年來重大建設不斷，土城是最大的贏家。台64和台65宛如兩條大動脈，搭配二高南來北往，盡享交通便利，再加上已經即將動工的北土城交流道，和預計2027年通車的萬大線，建案距離萬大線LG09站走路不到五分鐘，周邊重大建設陸續完工，現在正是起漲點。
土城近來成為北部高科技發展的重鎮，包括頂埔園區和板橋T-PARK、中和軟體園區形成黃金科技三大核心，產業動能強勁，更是新北市政府「閃耀五星計畫」亮點城市之一，在土城長庚醫院和日月光商場進駐後，更讓土城房市蓄勢待發。安和琉域不僅位在土城市中心，生活機能完善，附近更有家樂福，距離日月光購物廣場、百貨公司林立的新板特區、中和COSTCO和環球購物影城都只要十分鐘左右車程，讓安和琉域成為土城燙金建案。
另外，家長最重視的學區方面，安和國小與附設幼兒園一下樓就到；清水國中和清水高中只要搭公車五分鐘，提供學齡前到高中的完整教育，讓小朋友每天可以多睡半個鐘頭，家長接送輕輕鬆鬆，是一件多麼幸福的事情。
安和琉域建案北側是廣達4.6萬坪的農業區，走路三分鐘即可到達廣福、五權公園，與週邊綠帶串聯成帶狀公園，在家附近就能享受被大樹環抱的森氧氣息，並享有低密度大棟距無限視野，幾乎戶戶都能享有綠海景觀，也是建案受到青睞的主要原因。
安和琉域融入先進的節能概念，強調居住實用機能，由豪宅景觀團隊量身打造的銀級綠建築，預計明年第三季完工。基地約1198坪，共規劃4棟171戶，單純雙併和四併住家，規劃零店面，房型有二加一房、三房、四房，坪數31到48坪，公設比33%左右。由於基地大，公設相當豐富，包括兒童遊戲室、健身房和交誼廳等實用性公設，中庭更廣達205坪，種植約211棵大小喬木﹐以市中心規格來看，堪稱絕無僅有。
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