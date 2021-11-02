酒測值2.5爆表判無罪　東港警分局坦承數值異常尊重判決

屏東縣羅姓民眾於今年 4 月某日晚間在小吃部飲用啤酒後，仍騎乘電動自行車上路，行經東港鎮大利、東新路口時，因行車嚴重搖晃蛇行為警攔查，攔停後與員警對話答非所問，經員警按程序實施酒測，呼氣酒精濃度達 2.50m g/L 爆表，卻依然以刑法第 185 條之 3 酒後不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，移送法辦被判無罪，東港警分局坦承數值屬異常尊重判決。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東港警分局執行酒駕勤務發現羅男酒醉仍騎乘電動自行車，員警攔查酒測濃度達2.50mg/L爆表數值屬異常，卻未依規定即時更換酒測器檢測確有違失。(圖／記者黃正忠翻攝)

東港警分局說明，此案員警當時認為羅姓民眾酗酒泥醉，言語不清，實施酒測儀器濃度達 2.50m g/L 爆表，卻未察覺該儀器數值屬異常，卻未依規定即時更換酒測儀器檢測，確有違失，此案分局將製作案例教育加強宣教，持續提升執法專業及品質，防範再有類似情事發生。

東港警分局表示，員警遇檢測結果跳出呼氣酒精濃度達 2.50m g/L 明顯爆表異常情形時，應停止使用該儀器，改用其他儀器進行檢測，並應留存原異常之紀錄」。