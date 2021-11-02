酒測值2.5爆表判無罪 東港警分局坦承數值異常尊重判決
屏東縣羅姓民眾於今年4月某日晚間在小吃部飲用啤酒後，仍騎乘電動自行車上路，行經東港鎮大利、東新路口時，因行車嚴重搖晃蛇行為警攔查，攔停後與員警對話答非所問，經員警按程序實施酒測，呼氣酒精濃度達2.50mg/L爆表，卻依然以刑法第185條之3酒後不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，移送法辦被判無罪，東港警分局坦承數值屬異常尊重判決。
記者黃正忠／屏東報導
2021-11-02 20:00:00
東港警分局說明，此案員警當時認為羅姓民眾酗酒泥醉，言語不清，實施酒測儀器濃度達2.50mg/L爆表，卻未察覺該儀器數值屬異常，卻未依規定即時更換酒測儀器檢測，確有違失，此案分局將製作案例教育加強宣教，持續提升執法專業及品質，防範再有類似情事發生。
東港警分局表示，員警遇檢測結果跳出呼氣酒精濃度達2.50mg/L明顯爆表異常情形時，應停止使用該儀器，改用其他儀器進行檢測，並應留存原異常之紀錄」。
東港警分局指出，該酒測器有定期送檢紀錄，無異常情形，依據內政部警政署109年4月21日函頒之《取締酒後駕車作業程序修正規定》操作酒測器應注意事項第3點：「實施前述檢測成功後，不論有無超過規定標準，不得實施第二次檢測。