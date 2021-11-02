春節返台者檢疫期滿如何採檢PCR？莊人祥曝聯繫窗口
農曆春節假期將近，指揮中心昨日宣布因應春節假期相關檢疫措施，自非重點高風險國家入境者，只需前10天入住防疫旅館或集中檢疫所，後4天可返家檢疫，但恐怕會成為防疫破口，外界質疑新規將考驗人性，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，第14天期滿採檢會由地方衛生局聯繫，請居檢者搭乘防疫計程車到醫院採檢，若有為歸，就會依照傳染病防治法進行開罰，最高開罰100萬元。
編輯中心／綜合報導
2021-11-02 15:04:47
指揮中心表示，春節假期檢疫措施實施日期為12月14日至明（2022）年的2月14日，重點高風險國家入境人員，仍維持入住集中檢疫所14天；非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。
但新規被質疑恐成為防疫破口，如何確實監測成外界關注焦點。莊人祥表示，採檢這部分事實上一直都有14天期滿採檢的規定，會由地方衛生局聯繫，並安排搭乘防疫計程車到醫院採檢，衛生單位會做聯繫跟監測，但如果返家後期滿前有外出等違規情事，這部分會依照傳染病防治法，開罰10萬至100萬元罰款。
另一方面，媒體也詢問是否會開放「商務旅行」，莊人祥則表示，商務的確可能可以提早開放，但像是其他國家例如以色列接種度高，但一直到今日才開放，所以可能還要進一步觀察我國的疫苗接種情形再來安排。（編輯：林莞茜）