國民黨重申「萊豬非美豬」：大陸都能拒絕、蔡卻要人民吃

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文傳會副主委張斯綱指出，國民黨提出的反萊豬公投，是反對全球各地含萊克多巴胺的豬肉製品進入台灣，並非針對那一國家的豬製品，而是捍衛人民健康，民進黨政府故意混淆，扣上反美的帽子，令人不齒。
張斯綱強調，美國豬大部分都不含萊克多巴胺，美豬不等於萊豬，請民進黨政府停止混淆視聽，應與人民站在一起，告訴世界台灣不歡迎萊豬，但歡迎不含萊劑的肉品進入台灣。
針對總統蔡英文及蘇貞昌皆指出，若不開放萊豬，將讓台灣無法融入國際社會，林家興指出，蔡、蘇「如果不是犯傻、就是在犯錯」，歐盟所有國家迄今都堅持萊劑零檢出，請問歐盟無法融入國際社會？歐盟在反美嗎？遑論全球有高達160國禁用萊劑，簡單的國際情勢，讓蔡總統的說法不攻自破。他並質疑，行政院持續說世界上101國開放萊豬，為何迄今1年多都拿不出名單？「大陸都可以拒絕萊豬，為何號稱抗中保台的蔡政府要人民吃？」
對於核四公投案，新北市議員、文傳會副主委江怡臻也強調，民進黨錯誤能源政策才是核能公投的推手，重啟核四公投並非國民黨主動提出，民進黨卻刻意牽拖，把公民運動拿來政治鬥爭。
此外，江怡臻表示，蔡英文顯然對於國安議題缺乏規劃，堅持錯誤能源政策，執意反對核能，造成天然氣能源佔比過高，假設中共封鎖台灣航路一週，台灣馬上就會面對天然氣無法供應的危機，呼籲蔡政府應面對自己錯誤的能源政策，不要再阻擋重啟核四公投。