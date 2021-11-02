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國民黨重申「萊豬非美豬」：大陸都能拒絕、蔡卻要人民吃

▲國民黨文傳會召開「蘇、鄭勿再顛倒是非，萊豬不等於美豬」記者會，。（圖／文傳會提供）
▲國民黨文傳會召開「蘇、鄭勿再顛倒是非，萊豬不等於美豬」記者會，。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-02 15:19:04

針對行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦將國民黨「反萊豬」立場指為「反美豬」，國民黨文傳會主委凌濤今（2）日重申，萊豬不等於美豬，民進黨上下群起在公投議題上圍剿國民黨主席朱立倫，「到底有多害怕跟陳柏惟一樣被人民拋棄？」

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凌濤表示，鄭文燦說自己在拚防疫、拚經濟，稱會做好市長職責，卻跳出來喊聲、刷存在感，是在和蘇貞昌爭閣揆大位嗎？他呼籲蘇貞昌與鄭文燦，「不要把人民的健康當成交換閣揆大位的籌碼、甚至是權力鬥爭的跳板」。凌濤強調，鄭文燦還沒對3＋11的破口負責，就急著拿萊豬與空汙出賣台灣人民健康，鄭文燦的未來讓人悲觀。

文傳會副主委張斯綱指出，國民黨提出的反萊豬公投，是反對全球各地含萊克多巴胺的豬肉製品進入台灣，並非針對那一國家的豬製品，而是捍衛人民健康，民進黨政府故意混淆，扣上反美的帽子，令人不齒。

張斯綱強調，美國豬大部分都不含萊克多巴胺，美豬不等於萊豬，請民進黨政府停止混淆視聽，應與人民站在一起，告訴世界台灣不歡迎萊豬，但歡迎不含萊劑的肉品進入台灣。

針對總統蔡英文及蘇貞昌皆指出，若不開放萊豬，將讓台灣無法融入國際社會，林家興指出，蔡、蘇「如果不是犯傻、就是在犯錯」，歐盟所有國家迄今都堅持萊劑零檢出，請問歐盟無法融入國際社會？歐盟在反美嗎？遑論全球有高達160國禁用萊劑，簡單的國際情勢，讓蔡總統的說法不攻自破。他並質疑，行政院持續說世界上101國開放萊豬，為何迄今1年多都拿不出名單？「大陸都可以拒絕萊豬，為何號稱抗中保台的蔡政府要人民吃？」

對於核四公投案，新北市議員、文傳會副主委江怡臻也強調，民進黨錯誤能源政策才是核能公投的推手，重啟核四公投並非國民黨主動提出，民進黨卻刻意牽拖，把公民運動拿來政治鬥爭。

此外，江怡臻表示，蔡英文顯然對於國安議題缺乏規劃，堅持錯誤能源政策，執意反對核能，造成天然氣能源佔比過高，假設中共封鎖台灣航路一週，台灣馬上就會面對天然氣無法供應的危機，呼籲蔡政府應面對自己錯誤的能源政策，不要再阻擋重啟核四公投。

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