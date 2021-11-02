中市府官網市民感謝區 議員：為何不設「市府道歉區」

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台中市議會民政業務質詢第3天，議員林祈烽、施志昌和鄭功進3位質詢指出，市府官網的建置維護是「隱誤又不知在揚什麼善？」官網首頁「關於市府」的選項內有一項是「市民感謝區」，但他接獲投訴，指感謝區內有一堆市民在表揚優秀的基層公務員或公車司機，但提出表揚的人是誰？不知道；被感謝的人是誰？也不清楚，只有姓氏和單位；最重要的是，市府或被點名感謝的單位到底有沒有處理都不知道，誰知道會不會有造假的情況發生？
林祈烽說，盧市長上任迄今快3年了，每年的國賠案件都有4、50件，108年協議賠償成立52件、賠償金額547萬5804元；訴訟賠償5件、賠償金額688萬1154元。109年協議賠償成立44件、賠償金額1884萬9334元；訴訟賠償7件、賠償金額166萬1412元。110年協議賠償成立48件、賠償金額689萬1145元；訴訟賠償8件、賠償金額1097萬276元。
林祈烽質疑，官網設了市民感謝區，難道不應該設市府道歉區嗎？每年發生這麼多國賠案件，這些都是因為市府官員的施政有疏失或錯誤所造成的結果，為什麼研考會不在官網設立道歉區？市府因施政疏失國賠還怕市民知道嗎？這些賠償的金額都是市民的納稅錢，他要求研考會應該要在官網同時設立市府道歉區。
研考會主委吳皇昇表示，設市府道歉區是可以來研擬的，可以來做適度的說明。法制局長李善植說，市府每年都會定期舉辧國賠案件說明，對各機關人員宣導，並將個案發生情形發函辧理機關，以及未來可能會有的缺失要求做改善；網站上目前只有國賠案件統計資料，沒有個案的說明情形。