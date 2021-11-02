中市府官網市民感謝區 議員：為何不設「市府道歉區」

台中市政府官網在「關於市府」的欄目內，「市民感謝區」，市議員林祈烽說，感謝區內都是匿名處理，市民是誰、被感謝人是誰、處理結果如何都沒有回覆，會不會有造假情況發生？市府每年國賠案件都有 4 、 50 件，賠償總額都超過上千萬元，為什麼市府不設「道歉區」向市民說明國賠案的疏失和賠償原由呢？研考會主委吳皇昇表示，市民感謝區是從前市長胡志強時代設立至今，至於設市府道歉區是可以來研擬設立的。

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台中市議會民政業務質詢第 3 天，議員林祈烽、施志昌和鄭功進 3 位質詢指出，市府官網的建置維護是「隱誤又不知在揚什麼善？」官網首頁「關於市府」的選項內有一項是「市民感謝區」，但他接獲投訴，指感謝區內有一堆市民在表揚優秀的基層公務員或公車司機，但提出表揚的人是誰？不知道；被感謝的人是誰？也不清楚，只有姓氏和單位；最重要的是，市府或被點名感謝的單位到底有沒有處理都不知道，誰知道會不會有造假的情況發生？

林祈烽說，盧市長上任迄今快 3 年了，每年的國賠案件都有 4 、 50 件， 108 年協議賠償成立 52 件、賠償金額 547 萬 5804 元；訴訟賠償 5 件、賠償金額 688 萬 1154 元。 109 年協議賠償成立 44 件、賠償金額 1884 萬 9334 元；訴訟賠償 7 件、賠償金額 166 萬 1412 元。 110 年協議賠償成立 48 件、賠償金額 689 萬 1145 元；訴訟賠償 8 件、賠償金額 1097 萬 276 元。

林祈烽質疑，官網設了市民感謝區，難道不應該設市府道歉區嗎？每年發生這麼多國賠案件，這些都是因為市府官員的施政有疏失或錯誤所造成的結果，為什麼研考會不在官網設立道歉區？市府因施政疏失國賠還怕市民知道嗎？這些賠償的金額都是市民的納稅錢，他要求研考會應該要在官網同時設立市府道歉區。