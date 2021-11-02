AirDrop成痴漢性騷擾工具！必學「簡單4步驟」擋陌生訊息
AirDrop作為Apple手機專屬的工具，一直以來都是「果粉」傳送檔案或是照片的好利器，不過近期卻頻傳有不肖人士運用AirDrop在捷運上騷擾旁人，造成許多女性朋友不舒服。想要杜絕這樣的騷擾，3C達人廖阿輝今（2）接受《NOWnews》訪問時提醒，其實只要把它回歸「僅限聯絡人」設定，就不會收到陌生人訊息。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-02 16:00:34
根據台北捷運警察發布的新聞稿指出，日前一名女性乘客搭乘捷運新蘆線列車，在車廂內接收到一則AirDrop檔案，打開後竟是一張男子下體照片，懷疑是遭對面一名正滑動手機之男子性騷擾，被害人發現後，該男子隨即匆忙下車離開。案經捷警隊著手偵辦，調閱相關影像比對過濾，將陳姓男子依違反《性騷擾防治法》移送大安分局處理。
事實上，當有人使用 AirDrop分享內容時，會收到包含預覽的提示訊息，與民眾可以點一下「接受」或「拒絕」，如果點一下「接受」，AirDrop 會在與傳送來源相同的 App 內打開內容，例如照片會出現在「照片」App 中，而網站會在 Safari 中打開。
至於如何杜絕陌生人訊息，廖阿輝說道，AirDrop的預設設定就是為「僅限聯絡人」，也就是只有自己的聯絡人可以看到裝置，所以只要把設定改回「僅限聯絡人」即可。
詳細設定流程，其實只要四個步驟，首先前往「設定」，點一下「一般」，點一下「AirDrop」，然後從「關閉接收」、「僅限聯絡人」以及「所有人」等三個選項中，點選「僅限聯絡人」或是「關閉接收」；其中，前者是只有您的聯絡人可以看到裝置，後者則將不會收到任何AirDrop要求。
另外，「僅限聯絡人」選項適用於支援 iOS 10 和以上版本、iPadOS 或 macOS Sierra 10.12 和以上版本的裝置；如果在使用舊版軟體的裝置上 AirDrop 設為「僅限聯絡人」，則必須在「設定」或從「控制中心」將 AirDrop 設定調整為「所有人」；可以在使用 AirDrop 時選取「所有人」選項，在不使用時，將它停用。