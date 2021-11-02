熱轉印機藏毒闖關遭識破　航警溯源偵辦逮3嫌

（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）航空警察局與台北關今天宣布偵破熱轉印機夾藏毒品案，起獲90包愷他命毒品共23公斤，陳姓主嫌環島企圖躲避查緝，警方在台南、嘉義市、高雄將陳嫌及2名取貨嫌犯逮捕歸案。
航警局刑事警察大隊副大隊長田偉仁上午在破案記者會上表示，航警局與關務署台北關分別在3月25日、3月26日於關口共同執行貨物X光查驗時，發現2批以輸入機械名義自香港進口共15台熱轉印機，每台各夾藏6小包第三級毒品愷他命，總計起獲共90包愷他命毒品、重達23公斤。
田偉仁指出，航警局報請桃園地方檢察署檢察官指揮溯源偵辦，檢警調查發現，貨物分別寄往嘉義縣及台南市，立即與這2個縣市警局組專案小組，並指派2組人員前往埋伏。
在緝捕過程中，陳姓主嫌疑察覺異狀，竟一路從台灣南部、東部、北部環島1圈，企圖逃避警方查緝。
田偉仁說，經過連續7天不眠不休地埋伏監控，警方在4月1日凌晨，當徐姓、鍾姓嫌犯前往台南市仁德區路邊取貨時先逮捕徐姓嫌犯，隨後又在嘉義市逮捕逃逸的鍾姓嫌犯。
陳姓主嫌得知事跡敗露後，立即購買機票企圖從高雄小港機場潛逃出境，但在出境前被警方包圍緝捕到案，3名犯嫌同日落網。航警局與台北關今天宣告破案，並持續溯源向上追查。（編輯：戴光育）1101102